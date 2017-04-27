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В Беларуси нашли новое месторождение нефти до 800 тыс. тонн

27.04.2017 21:24 — Разное | БДГ  
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Месторождение нефти было обнаружено в Жлобинском районе Гомельской области.

Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, отметив, что геологические запасы нового месторождения составят от 350 до 800 тысяч тонн.

«В ходе выполнения государственной программы "Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов" на 2016−2020 годы государственным предприятием „НПЦ по геологии“ на Восточно-Доброгощанской площади (Жлобинский район, Гомельская область) выявлена новая залежь нефти», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Более точная оценка залежи будет дана по результатам испытаний.

Напомним, новая залежь нефти была обнаружена также 3 января нынешнего года в поисковой скважине №1-Угольская, где на глубине 5 218 м был выявлен приток нефти с газом дебитом примерно 39,5 т в сутки. Геологические запасы нового месторождения оцениваются в 1 млн 695 тыс. т нефти.

 
 
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Месторождение нефти было обнаружено в Жлобинском районе Гомельской области.

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