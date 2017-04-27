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В Беларуси нашли новое месторождение нефти до 800 тыс. тонн
Месторождение нефти было обнаружено в Жлобинском районе Гомельской области.
Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, отметив, что геологические запасы нового месторождения составят от 350 до 800 тысяч тонн.
«В ходе выполнения государственной программы "Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов" на 2016−2020 годы государственным предприятием „НПЦ по геологии“ на Восточно-Доброгощанской площади (Жлобинский район, Гомельская область) выявлена новая залежь нефти», – сообщили в
Более точная оценка залежи будет дана по результатам испытаний.
Напомним,
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Месторождение нефти было обнаружено в Жлобинском районе Гомельской области.
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