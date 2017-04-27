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Ехал на машине жены. Подробности задержания пьяным начальника Столинского РОВД

27.04.2017 21:59 — Разное | Tut.by  
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Начальника Столинского РОВД Вячеслава Филипчика остановили пьяным за рулем днем 22 апреля. Об этом стало известно TUT.BY из достоверных источников.


Фото: «Медиа-Полесье»

42-летнего правоохранителя задержали в деревне Галево Пинского района сотрудники ГАИ и главного управления собственной безопасности МВД. Подполковник милиции Вячеслав Филипчик на момент задержания находился в очередном отпуске, в гражданской одежде. Ехал правоохранитель на Land Rover, который принадлежит его супруге. Сколько промилле показало освидетельствование начальника РОВД, неизвестно.

Пока официальных комментариев по данному поводу нет. В Столинском РОВД сообщили, что их начальник в длительном отпуске уже две недели. Его обязанности выполняет заместитель. Когда Вячеслав Филипчик появится на службе, неизвестно.

Вячеслав Филипчик в органах внутренних дел с 1992-го. Начальником Столинского райотдела милиции он стал в 2015 году. Как сообщает «Медиа-Полесье», до перевода в Столинский РОВД работал в должности первого заместителя начальника отдела внутренних дел — начальника криминальной милиции Пинского РОВД. Родился 17 марта 1975 года. Женат, воспитывает двух дочерей.

Напомним, в ноябре прошлого года бывший врио ГАИ Барановичского района Андрей Волковыцкий насмерть сбил женщину на автодороге Ляховичи — Барановичи. Он был пьян. В феврале 2017-го Волковыцкого осудили на семь лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Позже министр внутренних дел Игорь Шуневич отметил, что приказом министра «Госавтоинспекция практически сплошным порядком подвергнута исследованию с помощью детектора лжи, то есть полиграфа, чтобы в дальнейшем не было таких случаев, который произошел в Барановичском районе. Одна треть сотрудников процедуру не прошла, и контракт с ними продлен не будет».

 
 
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