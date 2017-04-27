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Ехал на машине жены. Подробности задержания пьяным начальника Столинского РОВД
Начальника Столинского РОВД Вячеслава Филипчика
42-летнего правоохранителя задержали в деревне Галево Пинского района сотрудники ГАИ и главного управления собственной безопасности МВД. Подполковник милиции Вячеслав Филипчик на момент задержания находился в очередном отпуске, в гражданской одежде. Ехал правоохранитель на Land Rover, который принадлежит его супруге. Сколько промилле показало освидетельствование начальника РОВД, неизвестно.
Пока официальных комментариев по данному поводу нет. В Столинском РОВД сообщили, что их начальник в длительном отпуске уже две недели. Его обязанности выполняет заместитель. Когда Вячеслав Филипчик появится на службе, неизвестно.
Вячеслав Филипчик в органах внутренних дел с 1992-го. Начальником Столинского райотдела милиции он стал в 2015 году. Как
Напомним, в ноябре прошлого года бывший врио ГАИ Барановичского района Андрей Волковыцкий насмерть
Позже министр внутренних дел Игорь Шуневич
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Подробности задержания начальника Столинского РОВД.
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