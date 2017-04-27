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ГАИ неделю будет следить за мотоциклистами

27.04.2017 21:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 апр — Sputnik. Госавтоинспекция объявила о стартующей 28 апреля республиканской профилактической акции "Открой сезон без нарушений!", сообщили Sputnik в УГАИ МВД Беларуси.

За три месяца текущего года на белорусских дорогах произошло десять ДТП по вине мотоциклистов. В результате аварий погибли два человека, десять пострадали.

"В целях пропаганды безопасности дорожного движения при эксплуатации мотоциклов и мопедов, предупреждения ДТП с их участием и формирования взаимовежливых отношений между участниками дорожного движения с 28 апреля по 6 мая 2017 года Госавтоинспекция проведет республиканскую профилактическую акцию "Открой сезон без нарушений!", — рассказала старший инспектор УГАИ МВД Анна Банадык.

По ее словам, под этим же девизом пройдет и Единый день безопасности дорожного движения. "А 30 апреля в Минске состоится открытие мотосезона-2017 H.O.G. SpringChallenge", — продолжила Банадык.

Она напомнила, что участие в мероприятии примут байкеры из десяти стран. "Колонна байкеров проследует от Кургана Славы к площадке за Домом футбола. На центральной площадке для гостей и участников мероприятия развернется обширная программа. Всего предусмотрено около 10 зон активности для взрослых и детей", — добавила Банадык.

Что касается проведения акции, то инспекторы ГАИ проведут целевые мероприятия среди представителей мотосообществ и клубов, в трудовых коллективах, учреждениях образования и непосредственно на дороге. Госавтоинспекция отработает места проведения развлекательных мероприятий и отдыха, особенно в вечернее и ночное время.

"Рейдовые группы ориентированы на пресечение нарушений ПДД водителями двухколесных транспортных средств, выявление конструктивно измененной, незарегистрированной в установленном порядке мототехники", — заключили в УГАИ. 

 
Теги: Минск
 
 
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Главным девизом открытия мотосезона-2017 станет "Открой сезон без нарушений!", участие в мероприятии примут сотни байкеров.

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