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Лось чуть не погиб, поскользнувшись и упав на дороге перед авто

27.04.2017 20:46 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Инцидент произошел накануне в Рыбинске (Ярославская область). Лось, пересекая дорогу, поскользнулся на мокром асфальте и упал. Сохатый едва не попал под колеса автомобиля.

"Встретили лося. Не доезжая до шлюзов со стороны Мехзавода", — написала местная жительница, опубликовавшая ролик в одной из соцсетей.

К счастью, лось не пострадал. Он быстро поднялся на ноги и убежал в лес. 

 
 
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Смотрите на видео, как животное, перебегая проезжую часть, поскользнулось и упало, машина чудом успела затормозить.

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