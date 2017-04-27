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Лось чуть не погиб, поскользнувшись и упав на дороге перед авто
27.04.2017 20:46 — Разное | Sputnik Беларусь
Инцидент произошел накануне в Рыбинске (Ярославская область). Лось, пересекая дорогу, поскользнулся на мокром асфальте и упал. Сохатый едва не попал под колеса автомобиля.
"Встретили лося. Не доезжая до шлюзов со стороны Мехзавода", — написала местная жительница, опубликовавшая ролик в одной из соцсетей.
К счастью, лось не пострадал. Он быстро поднялся на ноги и убежал в лес.
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Смотрите на видео, как животное, перебегая проезжую часть, поскользнулось и упало, машина чудом успела затормозить.
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