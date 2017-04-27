Инцидент произошел накануне в Рыбинске (Ярославская область). Лось, пересекая дорогу, поскользнулся на мокром асфальте и упал. Сохатый едва не попал под колеса автомобиля.

"Встретили лося. Не доезжая до шлюзов со стороны Мехзавода", — написала местная жительница, опубликовавшая ролик в одной из соцсетей.

К счастью, лось не пострадал. Он быстро поднялся на ноги и убежал в лес.