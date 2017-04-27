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Льюис: во время ЧМ моя семья хочет посетить "Диснейленд" во Флориде
27.04.2017 20:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Чемпионат мира по хоккею стартует во Франции и Германии 5 мая. Белорусские хоккеисты сыграют в группе В вместе с финнами, канадцами, чехами, швейцарцами, норвежцами, французами и словенцами. Первый матч на турнире наши хоккеисты проведут 5 мая против Суоми.
© Sputnik/ Максим Костьян, Александр Шурмелев
"Конечно, я бы хотел, чтобы моя семья приехала в Париж. Я даже занимался организацией найма жилья для них. Но они в это время хотят посетить "Диснейленд" во Флориде", — рассказал Льюис в четверг на пресс-конференции в Минске.
Он отметил, что у него не будет достаточного количества времени, чтобы уделить внимание своим близким. "Моя жена, к счастью, это понимает", — заключил Льюис.
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