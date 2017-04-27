Чемпионат мира по хоккею стартует во Франции и Германии 5 мая. Белорусские хоккеисты сыграют в группе В вместе с финнами, канадцами, чехами, швейцарцами, норвежцами, французами и словенцами. Первый матч на турнире наши хоккеисты проведут 5 мая против Суоми.



© Sputnik/ Максим Костьян, Александр Шурмелев Чемпионат мира: Льюис рассказал, как мотивировал братьев Костицыных

"Конечно, я бы хотел, чтобы моя семья приехала в Париж. Я даже занимался организацией найма жилья для них. Но они в это время хотят посетить "Диснейленд" во Флориде", — рассказал Льюис в четверг на пресс-конференции в Минске.

Он отметил, что у него не будет достаточного количества времени, чтобы уделить внимание своим близким. "Моя жена, к счастью, это понимает", — заключил Льюис.