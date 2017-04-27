



На известной краудфандинговой площадке "Талака" начался сбор средств на издание необычной книги. Журналист Александр Томкович намерен создать энциклопедию без официальной цензуры.

-- В чем суть нового проекта?

-- На сегодняшний день (за предыдущие 10 лет) записано и опубликовано около трехсот интервью. Многим собеседникам я уже рассказывал эту вещь. С удовольствием делаю это еще раз.

На моей книжной полке стоят две энциклопедии. Одна - "Энциклопедия истории Беларуси", вторая - "Республика Беларусь". Первая очень скромная, вторая шикарная, с "золотыми буквами" и цветными фото, что свидетельствует в том числе и об отсутствии дефицита средств. Первая выпущена до 1995 года и многие в нее попасть банально не успели. Вторая заканчивается 2007 годом, и многих туда не включили по разным соображениям. Или рассказали о них «чисто символически». Книга (как и предыдущие восемнадцать) "Мозаика жизни" должна устранить эту нелепость. Никогда не рассматривал свои издания, как коммерческие проекты, делал их на волонтерских началах. Старался обойтись без денег читателей, так как хорошо понимал, что они сегодня далеко не самые богатые люди. К сожалению, на этот раз я вынужден просить помощи, так как без нее издать книгу просто невозможно.

-- Краудфандинг – почти новация для Беларуси. На ваш взгляд, в чем его суть?

-- В том, что мы можем обходиться без разного рода зарубежных грантов. Опыт успешных кампаний показывает: белорусы, умеют не только «лайкать» в соцсетях, но и жертвовать конкретные деньги. Для этого не нужно разбираться во всяких компьютерных премудростях. Достаточно иметь банковскую карточку.

Кроме этого, я очень рассчитываю на помощь отечественного бизнеса. И это не только всем известное благородство мецената Павла Бераговича. Доброта обычно избегает любой публичности. Совершенно случайно недавно узнал, что создатель самого популярного новостного портала Беларуси, без всякого пиара жертвует столько, что в самую пору говорить о небольшом состоянии.

- О ком мы узнаем из книги?

- Как всегда, в информационном фокусе – интересные человеческие судьбы.

Я могу назвать только несколько фамилий героев, остальные приберегу для интриги: расскажут о себе музыканты и певцы Дмитрий Войтюшкевич, Игорь Варашкевич, Иван Кирчук, Олег Хоменко, Кася и Алесь Камоцкие; неординарный скульптор Геник Лойко; историк и публицист Наталья Гордиенко; художники Геннадий Дроздов и Александр Пушкин; писатели Борис Петрович и Виктор Мартинович; кинорежиссеры Андрей Кудиненко и Андрей Курейчик; неустанные борцы за белорусский язык Елена Анисим и Нина Шидловская ... И много кто еще.

Называть этих людей словом "другие" я не могу по той причине, что каждый из них - личность, звезда. Всего - около 40 биографических очерков. Разумеется, поместить всех в одной книге очень сложно, поэтому "Мозаика жизни" - начало нового биографического проекта.

С той лишь разницей, что обычно в энциклопедиях о человеке написано несколько абзацев, а тут - исповеди и развернутые очерки. В каждой персоналии - подробный рассказ о жизненном и творческом пути личности. Плюс эксклюзивные, необычные фотографии и из семейных альбомов, количество которых насчитывает сотни.

Это нужно не только нам (прежде всего журналистам), но и тем, кто будет жить через 50-100 лет.

-- Чем этот проект отличается от всех предыдущих?

-- Тем, что в нем не будет политиков, правозащитников, общественных деятелей. В некотором смысле это продолжение моей книги «Найноўшая гісторыя ў асобах» собравших под одной обложкой 100 выдающихся личностей современности, но для Беларуси это очень мало. Ни в коем случае не хочу никого противопоставлять, но в обозримом будущем я сделаю акцент именно на творческом бомонде.

И еще. Я полистал последнюю белорусскую энциклопедию: семитомник в красивой обложке – тяжелые фолианты на мелованной бумаге. Открыл первую попавшуюся страницу – на «Ч». Там есть статейки про пять видов червей, про генерал-писателя, и ни слова об известных культурологах Юлии Чернявской и Сергее Хоревском.

О червях – вообще без комментариев. Впрочем, не стану спорить с авторами официальной энциклопедии. Я просто создам свою.