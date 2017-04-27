FINANCE.TUT.BY объявил о старте конкурса «Как я поменял работу и жизнь»: среди присланных читателями историй о смене профессии вы проголосуете за лучшую, мы — вручим автору 300 рублей. Представляем вам историю драматурга Виталия Королева, который шесть летпроработал в МВД, прежде чем понял: «Пора валить».



Фото из личного архива. Первый снимок сделан в 2006 году, когда Виталий заканчивал военную кафедру и собирался идти в МВД, второй — в 2016 году.

«Коллеги не понимали, зачем я ухожу из теплого местечка»

— В 2006 году я заканчивал исторический факультет БГУ, кафедру археологии. В тот момент жизни мне были интересны две вещи, между которыми я выбирал: серьезно заниматься наукой или пойти «служить Родине», как мои деды-герои Советского Союза, прошедшие войну. Сейчас это все воспринимается как один большой штамп, но в тот момент я реально думал, что выбрав второй путь, смогу сделать эту страну лучше и приносить пользу своей семье и обществу.

Меня брали в аспирантуру Академии наук, но Георгий Штыхов, легенда белорусской археологии, мне как-то сказал: «Ты можаш стаць археолагам, праца цiкавая, але ж багатым ты нiколi не будзеш». Тогда это было чистой правдой, сейчас, насколько я знаю, увы, ситуация не изменилась. В общем, посмотрел я тогда на тридцатилетний пиджак лучшего археолога страны и пошел работать в МВД.

Я не буду расписывать, где именно я работал, никаких секретов нет, просто объяснять долго и скучно. Скажу только, что преступников я в глаза не видел, из пистолета стрелял только в тире, короче, «писарем отсиделся». Но шесть лет, которые я проработал в системе, не прошли зря, — опыт это был колоссальный. Если бы не эти годы, я бы наверняка не начал писать, ведь моя первая пьеса «Участковые» как раз об этом: о системе и человеке в ней.

Так вот, вскоре мой энтузиазм угас, а если говорить более точно и пафосно: разбился о суровую действительность. Я понял, что реализовать себя в этой системе (как, наверное, и в любой другой) я не смогу. И уволился. Большинство коллег, естественно, не понимали, зачем я добровольно ухожу из теплого местечка, в котором мне, в свои 30, оставалось отсидеть всего 14 лет до пенсии. Но в этом-то и была причина моего ухода: я понимал, что все эти годы я буду просто сидеть в теплом местечке. Но мысль об этом меня, если честно, убивала. Однажды у меня произошел интересный диалог с коллегой, который на тот момент отработал в милиции 21 год. Я спросил: «Саша, ты тут столько лет отработал, расскажи хоть, каково это?» А он мне ответил: «Ты знаешь, Виталя, пролетели как один день». Даже не «один год», он сказал именно «как один день» и тогда, наверно, я окончательно понял, что «пора валить».

«В финансовом плане после увольнения из МВД выиграл»

— Я свалил. Стал фрилансером, начал писать сценарии к рекламным роликам. Со временем понял, что коммерческие заказы — это, конечно, хорошо, но хочется, чтобы тебя запомнили, след какой-то в культуре оставить захотелось. И начал я заниматься театральной драматургией. Сначала очень долго и много изучал ремесло по книгам, интернету, а потом сам взялся за перо и начал писать пьесы. Хорошо это у меня получается или нет — судить не мне, но людям вроде как нравится. Вон спектакль по моему «Опиуму» критики признали лучшим в 2016 году. Так что чувствую отдачу, чувствую, что делаю что-то нужное, а значит, останавливаться не буду.

В финансовом плане после увольнения из МВД я, естественно, выиграл: хорошие специалисты получают хорошо. Но есть один минус — отсутствие той самой стабильности, от которой я сбежал. Вот начался военный конфликт в Украине, в России и у нас уровень жизни существенно упал, и мои доходы вместе с ним. Поэтому сейчас заказов хороших почти нет. Но я и в этом нашел положительную сторону: понял, что надо заниматься чем-то своим и сейчас развиваю несколько направлений небольшого бизнеса. Создал сайт и занимаюсь туризмом, также скоро буду организовывать паб-квизы.

Так что со знанием дела могу заявить: все изменения — к лучшему. Это я уже десятки раз понимал. Главное, не бояться и находить в себе силы, чтобы двигаться дальше.

Считаете, что у вас есть история получше? Тогда присылайте ее на адрес elena.melnikova@tutby.com с пометкой «Как я поменял работу и жизнь». Письма принимаем до 15 мая. Полные условия конкурса можно прочитать здесь . Конкурс проводим при инфоподдержке РАБОТА.TUT.BY .