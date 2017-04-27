﻿ Под Светлогорском буксируемый тягач выехал на встречку и столкнулся с Audi: есть пострадавшие. 21.by
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Под Светлогорском буксируемый тягач выехал на встречку и столкнулся с Audi: есть пострадавшие

28.04.2017 06:52 — Разное | Tut.by  
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ДТП случилось вечером 27 апреля на дороге Р-82 Октябрьский — Паричи — Речица, сообщает ranak.by.


Большегруз с тягачом Mercedes-Benz на жесткой сцепке ехал в направлении Светлогорска. В какой-то момент буксируемый тягач начало водить из стороны в сторону, он выехал на встречную полосу и по касательной столкнулся с Audi — от удара легковушка вылетела в кювет.


Пострадавших пассажиров Audi, среди которых ребенок, доставили в районную больницу.

 
 
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ДТП случилось вечером 27 апреля на дороге Р-82 Октябрьский - Паричи - Речица.

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