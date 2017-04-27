ДТП случилось вечером 27 апреля на дороге Р-82 Октябрьский — Паричи — Речица, сообщает ranak.by .





Большегруз с тягачом Mercedes-Benz на жесткой сцепке ехал в направлении Светлогорска. В какой-то момент буксируемый тягач начало водить из стороны в сторону, он выехал на встречную полосу и по касательной столкнулся с Audi — от удара легковушка вылетела в кювет.





Пострадавших пассажиров Audi, среди которых ребенок, доставили в районную больницу.