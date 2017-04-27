Какие ассоциации у вас вызывают слова «начальник», «руководитель», «директор»? На ум, скорее всего, сразу приходят определения «опытный», «властный», «человек в годах». А если руководителем становится человек намного младше вас? Сразу разрыв шаблона.



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Молодые боссы чаще работают в коммерческих компаниях — происходит преемственность власти. И у многих сразу возникает установка: если бы не папина или мамина протекция, то он близко бы не руководил. Но почему все так категорично мыслят? А может, собственник с пеленок воспитывал управленца в своем чаде, готовил себе замену на будущее, обучал всем тонкостям бизнеса? Имеет право.

Тем не менее, когда видишь перед собой юнца, даже смешно называть его по имени-отчеству, да еще и с полной серьезностью в голосе. Особенно, если ваш сын или сын подруги его старше.

Если случилось, что в вашей компании назначили босса моложе вас, как реагировать на его указания? И вообще, молодой начальник — это хорошо или плохо?

Сначала разберем, какие установки бытуют о новоиспеченных молодых начальниках.

Молодой руководитель — некомпетентный и ленивый человек

Это миф. Многие молодые люди работают с большим энтузиазмом и энергией, что может принести желаемые для компании результаты. Кроме того, они полны новых и творческих идей. Ведь если ваша сфера связана с рекламой, маркетингом, сферой IT, молодые могут выигрывать, так как постоянно следят за трендами, охотнее используют инновации в работе.

Молодой руководитель всегда со «звездной болезнью»

Отчасти это так. Бывает, что молодой босс быстро чувствует власть, меняется в отношениях с коллегами, желая подчеркнуть свою статусность. Часто он пренебрегает советами опытных специалистов, особенно подчиненных: «Я же руководитель, сам знаю, как нужно». Сразу возникает гордость за себя, которая плавно может перетечь в невротическую потребность в признании и власти. Это одна категория людей.

Но есть и противоположности — молодые, амбициозные, жаждущие опыта и хороших навыков. Вот они не откажутся получить советы от специалистов, которые раньше пришли в компанию. Да и в поведении не будет видна такая гонка за признанием.



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Так как же вести себя с молодым боссом, чтобы не только сохранить, но и улучшить свое положение в компании?

Рекомендация № 1. Не проявляйте высокомерие по отношению к боссу. Оставайтесь самим собой.

Многие хотели бы быть начальниками. Но не каждому дано им стать. Неважно, получил должность молодой начальник заслуженно или нет, не включайте хамство и заносчивость. Особенно в ситуации, когда работа вам нравится. Взгляд свысока может восприниматься им враждебно, и ваша работа превратится в пытку — начнутся ответные придирки по делу и без него. Зачем портить себе репутацию? Главное, что работа и условия вам нравятся, вы знаете свои обязанности, выполняете их профессионально, а назначили молодого или старого — зачем вникать. Главное, чтобы ваш рабочий процесс был хорошо налажен и не запущен.

Рекомендация № 2. Смотрите на рабочие задачи с профессиональной точки зрения, а не с личной.

Часто молодой босс вызывает раздражение у коллег и подчиненных: амбициозный, лихо раздает указания отделам, при этом профессионального опыта ему недостает явно. Возникает буря эмоций: «Я же в этой сфере опытный игрок, собаку съел, а тут приходит „псевдогуру“ маркетинга и рассказывает мне, как правильно».

Соглашусь, неприятно, когда закаленному профессионалу диктуют, как надо. Но не нужно обвинять юного начальника в неопытности, «cамодурстве». Прежде успокойтесь, не забывайте, что вы профессионал в своей сфере. И вести себя следует как опытному специалисту. Предложите боссу внеплановое совещание, где вы ему по полочкам разложите, что ваши идеи верны. Скажите, что уважаете его мнение, готовы выслушать, но в своей сфере вы работаете давно, имеете намного больший багаж опыта. Думаю, что аргументов и фактов найдется масса, чтобы убедить босса, что вы профи.

Хорошим выходом будет использование простой техники «плюсы и минусы». Покажите, а лучше — пропишите все плюсы и минусы ваших идей и идей молодого босса. Я уверена, что чаша весов перевесит в вашу сторону, ведь ситуацией в своей сфере владеете лучше именно вы. А если это еще и визуально обозначить (например, с помощью флипчарта) и оставить его в кабинете босса, чтобы маячил перед глазами — эффект будет еще сильнее.

Главное этой ситуации — не переходить с делового отношения на личное. Вас с боссом объединяет одна общая цель — развитие бизнеса. А чтобы получать бенефиты, вести себя нужно по-деловому, а не дуться из-за возрастного разрыва. Скажите, что вы уважаете стиль управления начальника, его деловую хватку, но в своей сфере вы опытнее.

Рекомендация номер 3. «Эффект групповой силы» или «эффект синергии».

Если получилось так, что молодой босс также профессионал в вашей сфере и соображает не хуже, то не стоит поддаваться и в этом случае.

В психологии есть такой «эффект синергии», который может сработать в вашей ситуации. Этот эффект показывает, что целое всегда больше, чем составляющие части. Хороший результат от работы двух профессионалов в командной форме намного выше, чем от работы одного человека. Предложите боссу скооперироваться и прописать план развития бизнеса. Не стесняйтесь похвастаться своими достижениями и навыками. Разъясните, что «одна голова хорошо, а две лучше». Не бойтесь спора в процессе обсуждения. Ведь если он вертится вокруг делового взаимодействия, а не личного, то к продуктивному решению вы придете точно.

Да, и не включайте свою профессиональную гордыню. Может, за боссом и небольшой практический опыт, но если его логика сильна, а идеи грамотны, то прислушаться следует. Не списывайте все на возраст. Молодой не значит некомпетентный.



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Работать с молодым боссом можно. Главное помните рекомендации:

Оставайтесь собой: не играйте роли обиженного профессионала. Неуважительное и пренебрежительное отношение — не лучший вариант для вас. Зачем портить себе репутацию и готовить плохие рекомендации на будущее. Если молодого человека назначили на высокий пост, значит, так посчитало верным генеральное руководство. Говорите с молодым начальником на языке профессионала. Не переходите на личные оценки. Уверена, что смышленый босс отметит вашу профессиональную компетентность. Да и относиться к вам он будет как к мастеру своего дела. Помните о преимуществах совместных усилий. Уважайте босса и как профессионала. Молодость не показатель глупости и непрофессионализма. И не забывайте: командная работа профессионалов — залог успеха в работе и бизнесе.

Cтатья подготовлена психологом, специалистом по подбору и развитию персонала Анастасией Тетерук:

«Если вы не можете справиться с проблемными ситуациями на работе, не знаете, как вести себя с начальством или коллективом, не умеете эффективно организовать свой рабочий день, пишите по адресу lina@tutby.com. Я обязательно поделюсь своими рекомендациями и как психолог, и как специалист по персоналу».