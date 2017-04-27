При оформлении таких контрактных взаимоотношений нюансов возникает достаточно много, один из них — оформление документа на иностранном, чаще всего, английском языке, отметил собеседник Sputnik.

"Как правило, какой-то русскоязычной версии контракта может и не быть. Бывают, конечно, контракты и на двух языках — русский и английский, но чаще иностранные заказчики не хотят их оформлять", — уточнил юрист.

Борис Лев отметил, что контракты только на английском языке оформлять действительно проще. Если в контракте есть перевод с английского на русский, партнеры нередко забывают указать, какой из языков имеет приоритет, либо указывают, что обе версии имеют равную юридическую силу. Именно в таких ситуациях чаще всего возникают разночтения.



© Sputnik/ Вячеслав Шарапов Правозащитница: политических заключенных в Беларуси нет

"Бывает, что переводчик, например, неправильно перевел какие-то нюансы. В данном случае удобнее вариант, когда английская версия имеет приоритет при разночтениях. Или второй вариант, когда есть одна версия контракта, только на английском языке", — сказал юрист.

По словам собеседника, вопросы с таким контрактом могут возникнуть уже в Беларуси, когда документ предоставляется в банк и учитывается в бухучете. В таком случае должна присутствовать версия, переведенная на русский язык. Для создания этой версии достаточно обратиться в обычное бюро переводов, просто чтобы понимать суть взаимоотношений.

"Нотариально удостоверять или как-то легализовывать такой перевод нет необходимости. Но если этот контракт пойдет куда-либо в суд, тогда уже суд может потребовать нотариальный перевод", — уточнил юрист.

Собеседник Sputnik отметил, что на начальной стадии при заключении контракта с иностранным контрагентом необходимо четко проговорить саму суть соглашения и предусмотреть худший вариант развития событий.

"Белорусские контрагенты, заключая контракт со своим партнером в США, как правило, больше рассчитывают не на саму суть контракта, а на добрую волю заказчика. Выполняя для него работу и предполагая, что что-то пойдет не так, они не пойдут судиться в США, считая, что затраты на судебный процесс могут значительно превысить сумму сделки", — рассказал юрист.

По словам собеседника, в контракте с американским контрагентом возможна оговорка о том, что при неисполнении обязательств сторон судебный спор будет рассматриваться не в США, а, например, в Европе.

"Есть международные арбитражные суды при торгово-промышленных палатах — Стокгольм, Вена, Париж, Варшава. Это не настолько далекие от нас юрисдикции, и судебные издержки у них значительно ниже. Они, конечно, могут превышать стоимость рассмотрения дела в Республике Беларусь, но, тем не менее, они значительно ниже, чем в США", — резюмировал юрист.

Беседу об оформлении контрактных взаимоотношений с иностранными заказчиками с управляющим партнером адвокатского бюро "Лев, Шерстнев и партнеры" Борисом Левом слушайте на радио Sputnik Беларусь.