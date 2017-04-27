МИНСК, 28 апр — Sputnik. Беларусь — государство, которое не создает проблемы кому-то, а наоборот, вносит вклад в обеспечение стабильности и безопасности в регионе, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

Таким образом он прокомментировал опасения некоторых стран, связанные с предстоящими белорусско-российскими учениями " Запад-2017 ".

Дипломат также озвучил планы официального Минска на время председательства Беларуси в ОДКБ в текущем году.

Обвинения не обоснованы, опасения напрасны

Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. Некоторые иностранные эксперты предположили, что российские военные могут остаться на территории Беларуси и по окончании учений.

Так, министр обороны Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Москва может использовать предстоящие совместные с Минском учения с целью разместить в Беларуси своих военнослужащих. По словам Цахкны, это мнение Эстонии и ряда других стран — членов НАТО основано на данных спецслужб. Он отметил, что число российских военных, которые теоретически могут остаться на территории республики, может составить несколько тысяч.

В свою очередь Владимир Макей в интервью телеканалу "Мир" заявил, что обвинения в адрес друг друга не всегда являются обоснованными.



© Sputnik Андрей Александров Суриков: после учений "Запад-2017" российские военные уедут домой

"Почему-то натовцы, представители ряда соседних с нами стран и представители стран НАТО очень озабочены, например, предстоящими белорусско-российскими учениями "Запад-2017". С их точки зрения, эти учения носят агрессивный характер, как будто в результате этих учений планируется нападение на какие-то соседние государства", — пояснил министр.

Белорусский дипломат особо подчеркнул, что с белорусской стороны в отношении кого-либо никогда не исходило угрозы и не будет исходить. Он напомнил, что Беларусь — единственное государство постсоветского пространства, где не было никаких вооруженных конфликтов.

"Мы не имеем никаких территориальных претензий, мы намерены продолжать эту линию и впредь", — констатировал министр.

От холодной войны до "горячей" — один шаг

Глава МИД Беларуси призвал перейти от воинственной риторики, которая может привести к скатыванию ко временам холодной войны, к нормальным дипломатическим методам решения любых проблем, в том числе в сфере безопасности, военно-политической сфере. Он отметил, что в настоящее время баланс сил в мире и регионе нарушен.

"В результате какая-то маленькая неосторожность или непродуманные действия могут привести к войне "горячей", что абсолютно недопустимо. Мы должны избежать подобного развития событий, стараться выработать вместе действия, которые помогут нам обеспечить мир и стабильность в регионе", — сказал Макей.

Дипломат подчеркнул, что Минск во время своего председательства в ОДКБ в текущем году намерен больше внимания уделять теме урегулирования региональных конфликтов.

"Это очень важно, потому что существует несколько конфликтов, с которыми мы уже свыклись и к урегулированию которых мы никак не можем подобраться", — сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства признал, что в Беларуси понимают — радикально изменить ситуацию нельзя, но Минск хотел бы внести свой вклад в урегулирование региональных конфликтов.

"Мы намерены активно усиливать нашу внешнеполитическую деятельность, внешнеполитическое согласование, координацию наших действий на международной арене", — заявил Макей.

Институт партнерства против внешних угроз

Официальный Минск намерен выступить с инициативой по созданию института партнерства ОДКБ.



© Sputnik / Виктор Толочко Юбилейная встреча: начальники генштабов ОДКБ в Минске 9

"Очень многие государства заинтересованы в организации взаимодействия с ОДКБ, потому что сталкиваются с теми же вызовами и проблемами… в первую очередь, это терроризм", — сказал Макей.

По его словам, борьба с терроризмом — это задача номер один для стран ОДКБ. Он напомнил о том, что уже год назад в Беларуси были предприняты конкретные меры по противодействию вербовки террористов и сформирован единый список террористических организаций. И призвал другие государства к четким согласованным действиям относительно конкретных террористических структур.

"Посмотрите, как спорят сегодня различные силы по поводу того, кого признавать террористами в Сирии или кого не признавать. В результате получается, что кто-то занимается борьбой против одних террористов, кто-то занимается борьбой против других террористов", — сказал Макей, поясняя важность следовать примеру Беларуси.

Он также рассказал, что Минск будет предпринимать усилия по повышению имиджа ОДКБ, чтобы эта организация смогла играть более значимую роль в обеспечении стабильности и мира в нашем регионе.