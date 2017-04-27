﻿ Лукашенко подписал указ о призыве в армию. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко подписал указ о призыве в армию

28.04.2017 09:12 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 28 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о призыве на военную службу офицеров запаса, сообщили в президентской пресс-службе.

В соответствии с указом, в текущем году будет призвано до 100 офицеров запаса.

"Указ коснется мужчин в возрасте до 27 лет, которые не прошли срочную военную службу, службу в резерве и не имеющие права на отсрочку от призыва", — сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе.

Там отметили, что военному ведомству поручено обеспечить назначение призванных граждан на воинские должности в соответствии с их военно-учетными специальностями.

В соответствии с указом, до 1 февраля 2018 года правительство представит главе государства информацию о результатах призыва.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около 100 офицеров запаса будут призваны на военную службу в Вооруженные Силы Беларуси в 2017 году, в начале 2018 года о результатах доложат главе государства.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Анорексия: как остановить самоубийство дочери. Реальная история
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика