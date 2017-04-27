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Лукашенко подписал указ о призыве в армию
28.04.2017 09:12 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о призыве на военную службу офицеров запаса, сообщили в президентской пресс-службе.
В соответствии с указом, в текущем году будет призвано до 100 офицеров запаса.
"Указ коснется мужчин в возрасте до 27 лет, которые не прошли срочную военную службу, службу в резерве и не имеющие права на отсрочку от призыва", — сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе.
Там отметили, что военному ведомству поручено обеспечить назначение призванных граждан на воинские должности в соответствии с их военно-учетными специальностями.
В соответствии с указом, до 1 февраля 2018 года правительство представит главе государства информацию о результатах призыва.
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Около 100 офицеров запаса будут призваны на военную службу в Вооруженные Силы Беларуси в 2017 году, в начале 2018 года о результатах доложат главе государства.
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