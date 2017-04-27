МИНСК, 28 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о призыве на военную службу офицеров запаса, сообщили в президентской пресс-службе.

В соответствии с указом, в текущем году будет призвано до 100 офицеров запаса.

"Указ коснется мужчин в возрасте до 27 лет, которые не прошли срочную военную службу, службу в резерве и не имеющие права на отсрочку от призыва", — сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе.

Там отметили, что военному ведомству поручено обеспечить назначение призванных граждан на воинские должности в соответствии с их военно-учетными специальностями.

В соответствии с указом, до 1 февраля 2018 года правительство представит главе государства информацию о результатах призыва.