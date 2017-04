Enjoy the little things, for one day you will look back

and realize they were the big things.

Kurt Vonnegut

Фильм «Амели» — чудесный. Трогательная история скромной девушки с Монмартра известна, пожалуй, всем. Мой самый любимый момент в этой ленте — это тот, когда Амели находит тайник мальчишки, спрятанный много лет назад.

Больше всего мне нравится, что, обнаружив находку, девушка тут же напрочь забывает о трагической кончине принцессы Дианы и выключает телевизор.

Очень символичный эпизод, на мой взгляд.

Дабы меня не сочли черствым и бездушным (все любили Леди Ди), я попробую пояснить.



В потоке информации, который, год от года увеличиваясь, валится на наши головы, важного не так и много. Зато очень много того, что нам таковым кажется. Происходящие, быть может, на другом конце света события, особенно масштабные и трагические, преподносятся во всех подробностях.

Журналисты их очень любят. Народу почему-то безумно нравится узнавать об авиакатастрофах, затонувших лайнерах, пятнах нефти и военных действиях. Также популярны эпидемии, террористические акты, громкие преступления.

При этом в телевизоре удручающе мало новостей из твоего района.

Симпатичная и вечно встревоженная диктор никогда не расскажет хорошо поставленным голосом о том, что в соседнем дворе живёт пенсионер, который делает смешные фигуры животных из папье-маше и выставляет их прямо на улице. Что в подвале окотилась бездомная кошка и кто-то из жильцов приютил всю пушистую семью. Что в детском саду отличный дворник, который в одиночку справился с Хавьером лучше коммунальных служб города. Что сосед подарил жене машину, перевязав огромным алым бантом. А между тем всё это происходит.



А феномен того, почему каждую весну кто-то выводит на стене сарая огромными буквами «люблю» вообще заслуживает отдельного журналистского расследования.

Наш мир огромен.

Я никак не могу привыкнуть к авиасообщению. Это же чудо! Небольшие формальности, три часа скучаешь в уютном кресле. И вот, два треугольных бутерброда спустя, ты в другом городе и другой стране. За тысячи километров от дома. Двигаясь на запад, можно даже и в другую историческую эпоху попасть.

Можно пробовать чужие блюда, слушать чужую речь, осматривать чужие здания… Но тебе не дано как следует проникнуться чужой жизнью. Слишком мало времени. Слишком скоротечно ваше знакомство, чтобы другая страна ответила тебе взаимностью. Она может улыбнуться, может даже строить глазки, но дальше дело не пойдет.

А нам так хочется. Еще из советского детства осталась эта установка, что все хорошее — там. А здесь — запеканка из макаронов, молоко с пенкой и железный совок.



Я к тому, что мы здорово недооцениваем порой вот это самое «здесь и сейчас», мне кажется. Места, где живем. Людей, что рядом. Время, которое нам досталось. И в итоге обесцениваем саму нашу жизнь, постоянно костеря ее на разные лады. Белорусы — чемпионы по нытью, разве нет?

Мне нравится наблюдать за тем, как ведут себя сильные нации. Англичане, например, или французы. Они очень уверены в себе. И очень серьезно относятся к своей жизни. А кроме того, искренне убеждены в ее значимости. И потому, наверное, так спокойно, но настойчиво они добиваются соблюдения своих прав и лучшего для себя.

Но возвращаясь к масштабу: мне кажется, вот нет ничего важнее самого к нам близкого. У нас есть эта генетическая любовь к кухонным разговорам. Хорошо же поговорить о политике (Трампа), экономических трендах (Германии), развитии (Китая) и вопиющем референдуме (в Турции). Но если подумать, какой смысл говорить о том, что мы не знаем толком и о том, на что повлиять не можем?

Что остаётся, когда мы абстрагируемся от глобального?

Остаются люди, родные и близкие, которым стоит звонить почаще и спрашивать, как вообще дела-то. Соседи, у которых может быть сотня интереснейших историй. Стоит только позвать их на стакан чая, всё расскажут. Удивительные персонажи, что живут в твоём доме или в доме напротив.



Нас окружают мелочи, детали, занимательные и чудные, но малоинтересные новостным порталам. Смешное облако, освежающий вид из окна… Аромат жареной картошки в подъезде… Свежая, ярко-зеленая листва на большом старом дереве… Следы пыльных кошачьих лап на капоте…

История Амели с Монмартра учит нас вниманию к малому, к нюансам, к живым и настоящим людям, что живут по соседству. И к маленьким радостям, что позволяют нам порой отвлечься от проблем и вызовов и чуть-чуть отдохнуть.

Вдохнуть полной грудью холодный воздух, выйдя из тепла.

Вдавить языком в рожок остатки мороженого.

Ощутить аромат кофе ранним утром.

Просто смотреть, как течет река.

Недавно наткнулся на притчу.

За человеком погнался голодный тигр. Спасаясь, мужчина свалился в овраг и зацепился за виноградную лозу. Глянув вниз, на дне оврага он увидел второго тигра, который тоже скалил зубы и облизывался в ожидании, когда добычу покинут силы.

Участь его была предрешена. Лоза начала трещать.

И вдруг человек увидел рядом кустик земляники со спелыми ягодами. Тогда он схватился за лозу одной рукой, а второй стал срывать землянику и есть.

И какая же она была вкусная!