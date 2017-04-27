﻿ "Спявайце!": клип Вольского объединил музыкантов и фанатов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Спявайце!": клип Вольского объединил музыкантов и фанатов

28.04.2017 09:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

За 10 дней до большого концерта с программой «172» в Вильнюсе Лявон Вольский представил клип «Спявайце», снятый режиссером Матвеем Сабуровым. В нем объединились участники краудфандинга альбома «Псіхасаматыка» и музыканты из Беларуси, Литвы, Украины, России и Германии.


В краудфандинге альбома «Псіхасаматыка», который вышел в ноябре 2016-го, приняли участие более 600 человек из 30 стран мира. Посмотреть полный список и послушать/скачать альбом можно на сайте www.lavonvolski.com. В съемках клипа «Спявайце» по желанию принимали участие те, кто сделал самые большие взносы.

Среди музыкантов, которые принимали участие в клипе, самые разные представители белорусской музыкальной сцены: от Akute, «J:морс», «Без билета», Trubetskoy до Gods Tower, «Дай дарогу!», Re1ikt, Tonqixod. Помимо этого свои видео прислали группы «Тартак» (Украина) и Biplan (Литва), лидер группы «Наив» (Россия) и автор-исполнитель Stoppok (Германия).

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

— Так получилось, что клип объединил тех, кто обычно находится на сцене, с теми, кто находится перед ней, — говорит Лявон Вольский. — Люди, которые перечисляли деньги, — они из разных стран, у них разные профессии, разный возраст, разный жизненный опыт. Музыканты — также из разных групп, разных стран, играют в разных стилях. Поэтому получился своего рода интеграционный клип. Мне кажется, что интеграция — объединение музыкантов с музыкантами, слушателей со слушателями, музыкантов со слушателями — это то, чего нам сейчас очень не хватает. Эта интеграция, это взаимопонимание — то, что всех нас спасет.

8 мая Лявон Вольский с белорусско-норвежским коллективом представит в Вильнюсе большую программу «172», которая охватит все периоды его творчества: от группы «Мроя» до самого нового сольного альбома «Псіхасаматыка».

Билеты: танцпол — 49 руб., место за столиком — 69 руб.

Информация по билетам и автобусным турам на сайте.

 
 
Ссылка на источник 4
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За 10 дней до большого концерта с программой "172" в Вильнюсе, Лявон Вольский представил клип "Спявайце", снятый режиссером Матвеем Сабуровым.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Македонии в результате штурма парламента ранен лидер правящей коалиции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика