МИНСК, 28 апр — Sputnik. Комитет государственной безопасности провел учение на Белорусской атомной электростанции, в котором приняли участие подразделения органов внутренних дел, погранслужбы, спасателей, сообщили в КГБ.



© Sputnik / Виктор Толочко Командующий ВВС о литовском нарушителе: надеемся, это ошибка пилота

"В целях обеспечения безопасности строящейся Белорусской АЭС на территории стройплощадки был проведен комплекс мероприятий по реагированию на возможные угрозы террористического характера", — сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе Комитета государственной безопасности.

Основной целью мероприятия является обеспечение готовности сил и средств государственных органов к реализации первоочередных и последующих мероприятий реагирования на акты терроризма в отношении Белорусской атомной электростанции, отметили в КГБ.

Отметим, что учения прошли практически через неделю после инцидента в воздушном пространстве Беларуси в непосредственной близости от БелАЭС. Как ранее сообщал Sputnik, литовское воздушное судно нарушило госграницу Беларуси в среду, 19 апреля: в 13:40 самолет углубился на территорию республики, спустя три минуты он развернулся и покинул воздушное пространство страны. Белорусские военные будут вынуждены применить силу, если нарушение государственной воздушной границы республики повториться, заявил командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси Олег Двигалев, комментируя инцидент с литовским самолетом.

На минувшей неделе министерство энергетики Беларуси и РУП "БелАЭС" после годичного перерыва пригласили журналистов оценить, что сделано на площадке строительства станции. Смотрите на видео Sputnik, как строится Белорусская АЭС в Островце.

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