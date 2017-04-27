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КГБ провел антитеррористическое учение на БелАЭС
28.04.2017 09:43 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 апр — Sputnik. Комитет государственной безопасности провел учение на Белорусской атомной электростанции, в котором приняли участие подразделения органов внутренних дел, погранслужбы, спасателей, сообщили в КГБ.
© Sputnik / Виктор Толочко
"В целях обеспечения безопасности строящейся Белорусской АЭС на территории стройплощадки был проведен комплекс мероприятий по реагированию на возможные угрозы террористического характера", — сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе Комитета государственной безопасности.
Основной целью мероприятия является обеспечение готовности сил и средств государственных органов к реализации первоочередных и последующих мероприятий реагирования на акты терроризма в отношении Белорусской атомной электростанции, отметили в КГБ.
Отметим, что учения прошли практически через неделю после инцидента в воздушном пространстве Беларуси в непосредственной близости от БелАЭС. Как ранее сообщал Sputnik,
На минувшей неделе министерство энергетики Беларуси и РУП "БелАЭС" после годичного перерыва пригласили журналистов оценить, что сделано на площадке строительства станции. Смотрите на видео Sputnik, как строится Белорусская АЭС в Островце.
© Sputnik/ Виктор Толочко, Александр Шурмелев
Видеофакт: как строится Белорусская АЭС в Островце
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Кроме подразделений КГБ, в мероприятиях приняли участие подразделения МВД, ГПК, МЧС и других государственных органов.
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