Известный белорусский хоккеист и бывший главный тренер сборной Беларуси, а ныне председатель правления гродненского «Немана» Анатолий Варивончик в интервью корреспонденту «Прессбола» Артуру Жолю рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием.



Анатолий Варивончик. Фото: Игорь Попеня, belarushockey.com

— Знаю, что вы это не афишируете, но позвольте спросить: хоть один спортивный успех способен переплюнуть победу над онкологией?

— А я еще ничего не победил. По-прежнему борюсь. Тридцатого марта было пять лет, как сделали операцию. Каждый месяц приезжаю в онкологический центр, наблюдаюсь, сдаю анализ крови. Прохожу процедуры, колю уколы. Так что борьба продолжается…

Знаешь, некоторые воспринимают подобные испытания в духе «ай-яй-яй!». Чего только в голову не набирают. Но здесь главное — не раскисать. Если бы я раскис, уже давным-давно все закончилось бы печальным исходом. Когда мне это объявили, воспринял стойко. Единственное — бросил курить, чего никак не мог сделать много-много лет. Помню, узнав, что нужна операция, позвонил врачу. Спросил: «Как лучше — может, постепенно отказываться? По две сигаретки в день, по одной…» Он ответил: «Хочешь курить — кури. А хочешь жить — бросай». Я здесь же выкурил последнюю — и все. Говорили, будет ломка, организм так быстро не откажется… Но жизнь заставила, и больше не хотелось, — рассказал Анатолий Варивончик.

Анатолий Варивончик был главным тренером сборной Беларуси с 1997-го по 2001 год. Привел национальную команду к 8-му месту на ЧМ-1998 и вывел в четвертьфинал Олимпиады-1998 в Нагано. Рекордсмен по количеству матчей у руля сборной Беларусию

В качестве главного тренера трижды приводил гродненский «Неман» к золоту чемпионатов Беларуси (1998, 1999, 2001) и однажды — к золоту чемпионата ВЕХЛ (1996).

В чемпионате СССР выступал за минские «Торпедо» (1973−1974) и «Динамо» (1976−1986). Один из лучших снайперов минского «Динамо» в чемпионатах СССР.