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4-5 раз в неделю из центра Вильнюса в сторону Беларуси едут полные автобусы литовцев.

Несмотря на то, что автобусы называются туристическими, на самом деле немалая часть туристов, интересующихся наследием ВКЛ, назад возвращаются с полными сумками белорусских лекарств, трикотажа и алкогольных напитков, сообщает DELFI.lt со ссылкой на LNK.

27 апреля вечеров в передаче "Час с рутой" на LNK можно было увидеть ради чего стоит ехать в Сувалки и в Гродно. Журналисты были поражены низкими ценами на лекарства.

В Литве пенсионеры отдают в аптеках последние центы, а кто-то едет в Гродно, где лекарства в разы дешевле. В передаче рассказали, что, к примеру, 10 таблеток валидола в белорусском городе стоит 0,17 евро, цитрамона - 0,55 евро, 10 таблеток аспирина - 0,17 евро, 20 парацетамола - 0,58 евро, 50 таблеток активированного угля – 0,60 евро.

Туристы из Литвы посещают местные достопримечательности: замок, которым когда-то управлял князь Витаутас, древнюю "Коложскую" церковь, кафедральный собор Святого Франциска Ксаверия и Августовский канал. В передаче сообщили, что у многих объектов есть надписи на литовском языке и работают владеющие литовским торговцы.

Госпожа Наталья торгует изделиями из серебра, она без акцента здоровается по-литовски. "Здесь много туристов из Литвы, особенно в выходные, немало покупают, любят серебряные крестики", - рассказала женщина. Рядом с замком есть торговец-кузнец, который немного говорит по-литовски. Он сказал, что самые богатые и щедрые туристы приезжают из Вильнюса.

Почему литовцы недовольны жизнью в своей стране и эмигрируют, почему способствуют поступлению сборов в чужой бюджет? Глава литовского офиса Международной организации миграции Аудра Сипавичене сказала, что на потоки эмиграции уже не действуют и экономические показатели страны, люди не ощущают повышения зарплат, ВВП или снижения безработицы.

"В Литве они не чувствуют себя в безопасности, поэтому и уезжают", - сказала печальную правду эксперт.