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В МВД подтвердили факт задержания пьяного начальника Столинского РОВД за рулем
Начальник Столинского РОВД был
В МВД отметили, что начальника Столинского РОВД задержали в ходе планового рейда.
— Такие рейды проводятся постоянно и планомерно. Рейды проводят сотрудники центрального аппарата МВД или УВД. В данном случае задержание проводили Управление идеологической работы и кадрового обеспечения, ГАИ и Главного управления собственной безопасности МВД, — отметил Константин Шалькевич.
Как подчеркнули в МВД, руководство ведомства и все ведомство в целом занимает принципиально строгую и неизменную позицию по отношению к сотрудникам, совершившим дискредитирующий поступок.
— Невзирая на ранги, звания и заслуги, сотрудник, которого остановили за рулем в состоянии алкогольного опьянения, однозначно будет уволен и понесет самое суровое наказание в соответствии с административным кодексом.
Напомним, 42-летнего начальника Столинского РОВД Вячеслава Филипчика остановили пьяным за рулем
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В МВД отметили, что начальника Столинского РОВД задержали в ходе планового рейда.
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