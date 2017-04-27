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На трассе возле Островца 7-летний велосипедист попал под грузовик

28.04.2017 10:34 — Разное | Tut.by  
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Семилетний велосипедист попал под грузовик под Островцом. Инцидент произошел днем 27 апреля. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.


Фото: ГАИ Гродно

— На перекрестке ребенок на велосипеде неожиданно выехал с гравийной дороги на асфальтированную прямо перед грузовиком Volvo. Водитель автомобиля попытался уйти от столкновения и выехал на встречную полосу, однако не смог избежать наезда, — сказали в ГАИ.

В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.


Фото: ГАИ Гродно

В ГАИ напомнили, что велосипедисту в возрасте до 14 лет без сопровождения совершеннолетнего лица запрещается двигаться по дороге, за исключением пешеходных и жилых зон, тротуаров, велосипедных и пешеходных дорожек.

 
Теги: Гродно
 
 
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В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

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