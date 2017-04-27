﻿ В Китае рынок вырастет до 35 млн автомобилей. Пятая часть из них будет электрокарами. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Китае рынок вырастет до 35 млн автомобилей. Пятая часть из них будет электрокарами

28.04.2017 10:22 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Министерство промышленности и информатизации КНР обнародовало прогноз развития местного рынка новых автомобилей, согласно которому его ожидает дальнейший бурный рост — и не в последнюю очередь благодаря электромобилям!


Фото Auto163.com

К 2025 году в Китае должно продаваться около 35 миллионов автомобилей ежегодно — по крайней мере, на это рассчитывают эксперты местного Министерства промышленности и информатизации, составившие свою «дорожную карту» по развитию китайского рынка. Согласно ей, примерно одну пятую от этого объема (то есть 7 миллионов единиц) должны составить автомобили с альтернативными силовыми установками, которые в докладе Министерства называются как NEVs (сокращение от New Energy Vehicles) — под ними подразумеваются в первую очередь электромобили и «подзаряжаемые» гибриды.

По итогам прошлого года в стране было продано 28 миллионов новых автомобилей. Оживить спрос помогли налоговые послабления для автомобилей с моторами объемом меньше 1,6 л, при этом на NEVs пришлось менее 2% объема продаж.

А еще в докладе Министерства промышленности и информатизации говорится о том, что к 2025 году одна или несколько китайских компаний должны попасть в список десяти крупнейших мировых автопроизводителей. Чиновники полагают, что качество моделей китайских марок вырастет, а вместе с ним и репутация «поднебесных» брендов.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авторынок Китая ожидает бурный рост. В прошлом году здесь было продано 28 млн автомобилей, к 2025 году планируется 35 млн авто.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
За покупками – не только в Польшу: литовцы поехали в шоп-туры в Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика