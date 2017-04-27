Министерство промышленности и информатизации КНР обнародовало прогноз развития местного рынка новых автомобилей, согласно которому его ожидает дальнейший бурный рост — и не в последнюю очередь благодаря электромобилям!



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К 2025 году в Китае должно продаваться около 35 миллионов автомобилей ежегодно — по крайней мере, на это рассчитывают эксперты местного Министерства промышленности и информатизации, составившие свою «дорожную карту» по развитию китайского рынка. Согласно ей, примерно одну пятую от этого объема (то есть 7 миллионов единиц) должны составить автомобили с альтернативными силовыми установками, которые в докладе Министерства называются как NEVs (сокращение от New Energy Vehicles) — под ними подразумеваются в первую очередь электромобили и «подзаряжаемые» гибриды.

По итогам прошлого года в стране было продано 28 миллионов новых автомобилей. Оживить спрос помогли налоговые послабления для автомобилей с моторами объемом меньше 1,6 л, при этом на NEVs пришлось менее 2% объема продаж.

А еще в докладе Министерства промышленности и информатизации говорится о том, что к 2025 году одна или несколько китайских компаний должны попасть в список десяти крупнейших мировых автопроизводителей. Чиновники полагают, что качество моделей китайских марок вырастет, а вместе с ним и репутация «поднебесных» брендов.