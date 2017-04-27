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В белорусскую армию в 2017 году будет призвано до 100 офицеров запаса

28.04.2017 10:39 — Разное | Ежедневник  
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В белорусскую армию в 2017 году будет призвано до 100 офицеров запаса

фото: belarmy.by

На военную службу в Вооруженные Силы Беларуси в 2017 году будет призвано до 100 офицеров запаса, сообщили в министерстве обороны Беларуси.

«Как сообщила пресс-служба президента Республики Беларусь, на военную службу в Вооруженные Силы в 2017 году будет призвано до 100 офицеров запаса среди мужчин в возрасте до 27 лет, не прошедших срочную военную службу, службу в резерве и не имеющих права на отсрочку от призыва. Соответствующий Указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко», – сообщает Интерфакс со ссылкой на официальный сайт Минобороны Беларуси.

Министерству обороны поручено обеспечить назначение призванных граждан на воинские должности в соответствии с их военно-учетными специальностями.

Совету министров необходимо до 1 февраля 2018 года представить главе государства информацию о результатах призыва, добавили в министерстве обороны Беларуси.
 


 

 
 
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На военную службу в Вооруженные Силы Беларуси в 2017 году будет призвано до 100 офицеров запаса, сообщили в министерстве обороны Беларуси.

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