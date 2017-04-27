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Видеофакт: легковушка горела утром в Минске
28.04.2017 10:54 — Разное | Sputnik Беларусь
Пожар произошел на столичном проспекте Машерова возле здания общежития МГЛУ, передает корреспондент Sputnik.
Возгорание под капотом легковушки приехали тушить два пожарных автомобиля. На видео видно, как сотрудники МЧС осматривают моторный отсек, пострадавший в результате пожара.
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Легковой автомобиль горел в Минске утром в пятницу. Смотрите на видео кадры инцидента.
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