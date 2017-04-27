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Трехкратный олимпийский чемпион Владимир Парфенович тренирует детей в Мостах

28.04.2017 11:02 — Разное | Tut.by  
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Трехкратный олимпийский чемпион Владимир Парфенович рассказал «Народной Воле», что после возвращения из Польши решил тренировать детей в Мостах.

По словам Парфеновича, он «устал от городской суеты» и решил не искть работу в Минске, хотя и имел такую возможность. К тому же жить в столице дорого и неэффективно. Зарплата известного тренера в Мостах составляет 300 рублей, с премиями — 350−400. Олимпийская пенсия Владимира Парфеновича равна 264 рублям.

Владимир Парфенович — трехкратный чемпион по гребле на байдарках и каноэ Олимпиады-1980 в Москве. В качестве тренера работал со сборными России и Польши.

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Теги: Минск
 
 
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Трехкратный олимпийский чемпион Владимир Парфенович рассказал "Народной Воли", что после возвращения из Польши решил тренировать детей в Мостах.

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