Трехкратный олимпийский чемпион Владимир Парфенович рассказал « Народной Воле », что после возвращения из Польши решил тренировать детей в Мостах.

По словам Парфеновича, он «устал от городской суеты» и решил не искть работу в Минске, хотя и имел такую возможность. К тому же жить в столице дорого и неэффективно. Зарплата известного тренера в Мостах составляет 300 рублей, с премиями — 350−400. Олимпийская пенсия Владимира Парфеновича равна 264 рублям.

Владимир Парфенович — трехкратный чемпион по гребле на байдарках и каноэ Олимпиады-1980 в Москве. В качестве тренера работал со сборными России и Польши.

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