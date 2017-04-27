В Дятловском районе неизвестный сознательно повредил тормозные шланги в автомобиле, на котором позже женщина попала в ДТП. Об этом сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел в деревни Юровичи. 50-летняя женщина на Citroen, выезжая со двора частного дома, не справилась с управлением и съехала в кювет. По словам водителя, когда она нажала на педаль тормоза, та провалилась.

— При осмотре тормозных шлангов выяснилось, что накануне ночью их кто-то сознательно порвал. К счастью, в этом ДТП оказалась повреждена только техника, женщина не пострадала, — рассказали в УВД.

Сейчас милиция устанавливает личность того, кто мог быть заинтересован в повреждении тормозной системы автомобиля. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное приведение в негодность транспортного средства».