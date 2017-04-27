﻿ В Дятловском районе женщина попала в ДТП из-за порванных злоумышленником тормозных шлангов. 21.by
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В Дятловском районе женщина попала в ДТП из-за порванных злоумышленником тормозных шлангов

28.04.2017 11:13 — Разное | Tut.by  
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В Дятловском районе неизвестный сознательно повредил тормозные шланги в автомобиле, на котором позже женщина попала в ДТП. Об этом сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел в деревни Юровичи. 50-летняя женщина на Citroen, выезжая со двора частного дома, не справилась с управлением и съехала в кювет. По словам водителя, когда она нажала на педаль тормоза, та провалилась.

— При осмотре тормозных шлангов выяснилось, что накануне ночью их кто-то сознательно порвал. К счастью, в этом ДТП оказалась повреждена только техника, женщина не пострадала, — рассказали в УВД.

Сейчас милиция устанавливает личность того, кто мог быть заинтересован в повреждении тормозной системы автомобиля. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное приведение в негодность транспортного средства».

 
 
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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное приведение в негодность транспортного средства".

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