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В Дятловском районе женщина попала в ДТП из-за порванных злоумышленником тормозных шлангов
В Дятловском районе неизвестный сознательно повредил тормозные шланги в автомобиле, на котором позже женщина попала в ДТП. Об этом
Инцидент произошел в деревни Юровичи. 50-летняя женщина на Citroen, выезжая со двора частного дома, не справилась с управлением и съехала в кювет. По словам водителя, когда она нажала на педаль тормоза, та провалилась.
— При осмотре тормозных шлангов выяснилось, что накануне ночью их кто-то сознательно порвал. К счастью, в этом ДТП оказалась повреждена только техника, женщина не пострадала, — рассказали в УВД.
Сейчас милиция устанавливает личность того, кто мог быть заинтересован в повреждении тормозной системы автомобиля. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное приведение в негодность транспортного средства».
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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное приведение в негодность транспортного средства".
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