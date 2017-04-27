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Бывший помощник Лукашенко стал послом в Сербии
28.04.2017 11:22 — Разное | Ежедневник
фото: tut.by
Послом Беларуси в Сербии, а также в Черногории и Македонии по совместительству указом президента назначен Валерий Брылев.
Указ о назначении Брылева Александр Лукашенко подписал 27 апреля.
Брылев с 2013 года занимал должность помощника президента, пишет
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Послом Беларуси в Сербии, а также в Черногории и Македонии по совместительству указом президента назначен Валерий Брылев.
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