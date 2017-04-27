

фото: tut.by

Послом Беларуси в Сербии, а также в Черногории и Македонии по совместительству указом президента назначен Валерий Брылев.

Указ о назначении Брылева Александр Лукашенко подписал 27 апреля.

Брылев с 2013 года занимал должность помощника президента, пишет TUT.BY . До этого он длительное время был послом Беларуси в Кыргызстане и Казахстане. Еще раньше занимал должность начальника управления двусторонних отношений со странами СНГ Министерства иностранных дел.