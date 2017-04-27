Если смотреть на эти дома с фасада, в них нет ничего необычного. Но у строений нет обратной стороны. Там холм. Давно и по всей стране странные дома возводит американская компания Formworks Buildings Inc., которая специализируется на строительстве жилья, скрытого частично или полностью под слоем земли. В Европе тоже есть фирмы, специализирующиеся на домах-норах. И выглядят они не всегда как домики хоббитов.















Он и сверху не очень заметен…

Что нравится владельцам подземелий — так это низкие энергопотери у подобных домов. На отопление тратят на 90% меньше, чем соседи. Посему дома с холмом заказывают не только в южных районах. У американской компании таких домов не мало.



Вот строение, вписанное в мрачноватый пейзаж, с постапокалиптическими нотками.

А вот дом, который компания построила в штате Орегон.





Он так интегрирован в ландшафт, что кажется: это на его крыше растут деревья.



Сбоку даже теплицу поставили.





Единственное, на что могут жаловаться владельцы таких домов — маловато дневного света. Поэтому стеклянные фасады у землянок — не редкость.









Американцы в урезанном виде демонстрируется процесс производства подземных домов.

















По желанию заказчика компания закапывает и не весь дом. Такие дома тоже пользуются спросом.









Экологичные материалы — «фишка» всех компаний, закапывающих жилье. Правда, обходится строительство личной многокомнатной землянки не дешевле, а то и дороже возведения стандартного домика. На сайте американской компании указано: от 750 тысяч долларов.

Европейцы тоже берут не мало. В Швейцарии порядка 50 земляных домов построил архитектор Peter Vetsch. Его дома — произведения искусства.













В Беларуси архитектурные решения землянок тоже могли бы быть.

На архитектурном конкурсе Belarus Design Award 2015 гран-при взяли архитекторы студии Zrobym architects Андрей Лычковский и Ирина Сотникова за проект «Zямлянка».





Увы, в Беларуси пока не нашлось смельчака, который захотел бы себе такой дом. Возможно, сказывается генетическая память: в землянки дедам приходилось уходить, когда хаты жгли очередные захватчики. Кстати, этим можно объяснить, почему дома-холмы популярны именно в тех странах, которые мало воевали на своей территории.