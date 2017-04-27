В кредитную программу Беларуси с Евразийским фондом стабилизации и развития внесены коррективы, заявили в Евразийском банке развития (ЕАБР), который является управляющим средствами фонда.

В ЕАБР отметили , что Беларусь получила третий транш кредита после выполнения отлагательного условия, установленного Советом Фонда и предусматривающего усиление программы, поддерживаемой финансовым кредитом ЕФСР, мерами по повышению эффективности управления госпредприятиями.

При этом программа была изменена в связи с невыполнением Минском трех индикативных показателей, предусматривающих принятие Стратегии повышения эффективности управления госорганизациями, и двух указов президента— о дополнительных мерах по обеспечению социальной поддержки некоторых категорий безработных и об утверждении порядка передачи в доверительное управление финансово неустойчивых предприятий. Целью этих документов было стимулирование преобразований в госсекторе для повышения эффективности управления госимуществом и смягчение социальных последствий этих реформ.

Теперь условия предоставления пятого — седьмого траншей усилены рядом мероприятий для совершенствования методов корпоративного управления в 17 акционерных обществах, в том числе через принятие корпоративных кодексов, создание профильных комитетов и усиление состава наблюдательных советов независимыми директорами; оптимизацию госсобственности на республиканском уровне через передачу в коммунальную собственность не менее 45 госпредприятий, а также продажу госдоли акций отдельных акционерных обществ на бирже.

В условия шестого транша включен новый контрольный показатель по разработке и внедрению в практику механизмов социальной защиты, предусматривающих профессиональное переобучение высвобождаемых при реорганизации работников и их дальнейшее трудоустройство. Цель этого - создание условий по проведению более активной оптимизации численности работников на госпредприятиях, а также компенсация невыполненного условия третьего транша, предусматривающего повышение пособий по безработице до бюджета прожиточного минимума.

Седьмой транш повторно предусматривает законодательное утверждение порядка принятия местными органами власти решений о передаче в доверительное управление коммунальных предприятий как дополнительного механизма оздоровления финансово неустойчивых госпредприятий, в основном сельскохозяйственного назначения. Статус этого условия переведен в «контрольный».

При этом Беларусь освобождена от выполнения по контрольному показателю, ограничивающему привлечение несвязанных госзаймов объемом не более 75% от потребности в погашении долга и, в случае превышения порога, предусматривающему направление суммы заимствований сверх 75% исключительно на пополнение валовых международных резервов. Фактически в январе — августе 2016 года сумма госзаимствований Беларусью составила 103,4% суммы погашения. Освобождение от выполнения обосновано тем, что консолидированный бюджет страны в это время был выполнен с широким профицитом, позволившим увеличить бюджетные депозиты на 582 млн долларов. Это предполагает наличие у властей возможности пополнения валютных резервов до установленного условием уровня приполной конвертации средств в резервную валюту, считают в ЕАБР.

В мае банк проведет очередной раунд консультаций с Минском по формированию дополнительных мер для последующих траншей, реализация которых будет направлена на достижение целей программы кредита ЕФСР. Фокус переговоров будет направлен на разработку мер повышения эффективности управления госпредприятиями как ключевого фактора выхода Беларуси на долгосрочный устойчивый рост.

Напомним, что российская сторона приняла решение о выдаче Беларуси кредита, размер 2 млрд долларов. Планировалось, что в 2016 году наша страна должна была получить от ЕФСР 1,1 млрд. Уже 30 марта стало известно о том, что на счета Минфина была перечислена сумма в полмиллиарда долларов, позднее был переведен еще один транш в 300 млн. После отношения РФ и Беларуси испортились, а все выплаты в Беларусь прекратились.