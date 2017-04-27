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Минприроды о новом месторождении: в этом районе еще есть залежи нефти
28.04.2017 11:46 — Разное | Sputnik Беларусь
Геологи нашей страны занимаются поисками полезных ископаемых постоянно, и на сегодняшний момент уже выявлены два новых месторождения, сообщил на радио Sputnik Беларусь начальник управления по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Мамчик.
По слова специалиста, одно месторождение, о нахождении которого сообщалось ранее, это Новодворское месторождение базальтов с предварительно подсчитанным запасом в 103 миллиона тонн.
"И новость совсем свежая — на Восточно-Доброгощанской площади в Жлобинском районе Гомельской области выявлена новая залежь нефти. По предварительным данным специалистов, которые получены при испытании продуктивного пласта в поисковой скважине, геологические запасы в этой залежи составят от 350-ти до 800-т тысяч тонн", — рассказал Мамчик.
© Sputnik / Виктор Толочко
Более точная оценка объема запасов будет дана по результатам испытаний, которые в настоящее время продолжаются, отметил представитель Минприроды.
"Это традиционный "нефтенасыщенный" регион нашей страны, и проводимые сейчас работы подтверждают то, что здесь еще есть новые залежи, которые можно выявлять в этом регионе. Параллельно мы работаем и над новыми регионами и бурим скважены и там", — сказал специалист.
Представитель Минприроды уточнил, что речь идет о поисках нефти в Припятской нефтегазоносной области. Наиболее перспективная — ее северная часть, где чаще и выявляются новые месторождения.
Менее перспективная для разработок — центральная часть Припятской нефтегазоносной области, однако там также могут быть залежи. Это Ельский, Петриковский и другие районы, где уже выявлены некоторые промышленные месторождения, но есть и перспективы для дальнейших разработок.
Кроме того, В Минприроды работают над оценкой других белорусских регионов. Проводится параметрическое бурение за пределами Припятской нефтегазоносной области, чтобы дать оценку возможностям выявления залежей нефти и на других территориях Беларуси.
Комментарий начальника управления по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергея Мамчика слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Новое месторождение нефти в Жлобинском районе с предварительными запасами от 350-ти до 800-т тысяч тонн обнаружено в традиционном "нефтенасыщенном" регионе Беларуси,...
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