Геологи нашей страны занимаются поисками полезных ископаемых постоянно, и на сегодняшний момент уже выявлены два новых месторождения, сообщил на радио Sputnik Беларусь начальник управления по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Мамчик.

По слова специалиста, одно месторождение, о нахождении которого сообщалось ранее, это Новодворское месторождение базальтов с предварительно подсчитанным запасом в 103 миллиона тонн.

"И новость совсем свежая — на Восточно-Доброгощанской площади в Жлобинском районе Гомельской области выявлена новая залежь нефти. По предварительным данным специалистов, которые получены при испытании продуктивного пласта в поисковой скважине, геологические запасы в этой залежи составят от 350-ти до 800-т тысяч тонн", — рассказал Мамчик.



© Sputnik / Виктор Толочко Новое месторождение нефти нашли в Беларуси

Более точная оценка объема запасов будет дана по результатам испытаний, которые в настоящее время продолжаются, отметил представитель Минприроды.

"Это традиционный "нефтенасыщенный" регион нашей страны, и проводимые сейчас работы подтверждают то, что здесь еще есть новые залежи, которые можно выявлять в этом регионе. Параллельно мы работаем и над новыми регионами и бурим скважены и там", — сказал специалист.

Представитель Минприроды уточнил, что речь идет о поисках нефти в Припятской нефтегазоносной области. Наиболее перспективная — ее северная часть, где чаще и выявляются новые месторождения.

Менее перспективная для разработок — центральная часть Припятской нефтегазоносной области, однако там также могут быть залежи. Это Ельский, Петриковский и другие районы, где уже выявлены некоторые промышленные месторождения, но есть и перспективы для дальнейших разработок.

Кроме того, В Минприроды работают над оценкой других белорусских регионов. Проводится параметрическое бурение за пределами Припятской нефтегазоносной области, чтобы дать оценку возможностям выявления залежей нефти и на других территориях Беларуси.

Комментарий начальника управления по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергея Мамчика слушайте на радио Sputnik Беларусь.