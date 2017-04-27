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Македонский "Вардар" впервые вышел в "Финал четырех" гандбольной Лиги чемпионов

28.04.2017 11:33 — Разное | Tut.by  
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Македонский "Вардар" стал первым участником решающей стадии мужской гандбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: ГК "Вардар"

27 апреля в Скопье гандболисты "Вардара" принимали в ответном четвертьфинальном поединке немецкий "Фленсбург" и добился победы со счетом 37:25 (15:10). Первая встреча на "ФЛЕНС-Арене" также оказалась успешной для македонской дружины - 24:26 (9:15).

Для "Вардара" это будет первый "Финал четырех" главного континентального турнира.

Остальные путевки в Кельн, который 3-4 июня примет квартет лучших клубов Старого Света, будут разыграны в предстоящий уикенд. В субботу, 29 апреля, в Париже венгерский "Пик" попытается взять реванш за поражение в Сегеде от французского клуба "Пари Сен-Жермен" - 27:30 (14:16). В этот же день испанская "Барселона" примет немецкий "Киль", который обыграла на его площадке со счетом 28:26 (16:15). В воскресенье, 30 апреля, французский "Монпелье" сыграет с венгерским "Веспремом". В первом четвертьфинале венгерская дружина была сильнее - 26:23 (13:10).

Год назад победителем Лиги чемпионов впервые стали гандболисты польского "Виве" из Кельце, одолевшие в решающем поединке "Веспрем" в серии послематчевых пенальти.

 
 
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Македонский "Вардар" стал первым участником решающей стадии мужской гандбольной Лиги чемпионов.

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