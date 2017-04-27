Певица, завоевавшая обширную аудиторию с помощью простых DIY клипов, снятых на VHS камеру, и легкой музыки, которую сама исполнительница называет «душевный поп», приедет в Минск. Кристина Луна выступит в клубе RE: public 28 мая.





Луна — артист новой эпохи, буквально с демо-записей на Soundlcoud до солдаута первого концерта. Переосмыслив наследие поп-рока 90-х, Луна вернула в современную музыку дух целой эпохи.

Дебютный альбом «Магниты» стал культовой записью для русскоязычной поп-музыки и, по мнению критиков, занял свое место среди первых пластинок Линды, Макса Фадеева и «Гостей из будущего». «Магниты» кажутся необъяснимо знакомыми для людей, которые росли и любили музыку в девяностые и нулевые.

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28 мая на сцене RE: public впервые прозвучат аккорды душевных песен Луны.

Билеты: танцпол — 30-40 рублей (в день концерта); столики — 35 / 40 рублей. Купить билет