Накануне выступления в проекте "Ты супер!" белорусская конкурсантка Дарья Чернова рассказала Sputnik о своих любимых композициях, а также объяснила, почему ей нравится нестандартная музыка.

"Моя жизнь — это музыка, потому что каждый ее момент состоит из нот. Пока она звучит во мне, я готова рисковать, ошибаться и бороться — иначе достигнуть успеха невозможно!", — сказала Даша.

Проголосуйте, какие из песен в плейлисте Даши Черновой нравятся вам.

Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дал шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участниками стали 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

Трансляция нового конкурсного шоу "Ты супер!" с участием белорусской конкурсантки Даши Черновой начнется в субботу, 29 апреля, в 20.00 в эфире НТВ и на интернет-портале Sputnik Беларусь.