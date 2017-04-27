Акция #ОднаНаВсех, которая стартовала 24 апреля , призвана объединить Героев и наследников Великой Победы. Название акции сложилось из слов знаменитой песни Булата Окуджавы — "Нам нужна одна Победа". Стихи из этой песни полюбили миллионы людей, они стали символом Победы, хотя и были написаны после войны.



НТВ / Sputnik #ОднаНаВсех: песню Окуджавы уже спели в восьми странах мира

В рамках акции каждый интернет-пользователь может разместить в официальных аккаунтах Sputnik в ОК , а также на сайте НТВ и через приложение OK Live свое видео с исполнением песни Булата Окуджавы "Нам нужна одна Победа" и поделиться хэштегом #ОднаНаВсех. Лучшие видео, присланные пользователями, будут опубликованы на порталах Sputnik в СНГ и Балтии, а также попадут в эфир НТВ.

К акции присоединился и Sputnik Беларусь. В рамках акции Sputnik запускает видеопроект с участием ветеранов ВОВ, хоровых коллективов, известных музыкантов из стран СНГ и Балтии и редакционных команд Sputnik. Участники проекта также исполнят строки легендарной песни. В День Победы, 9 мая, на сайтах Sputnik в Армении, Беларуси, Молдове и Кыргызстане стартуют прямые трансляции с площадок праздничных мероприятий.