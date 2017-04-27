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#ОднаНаВсех: участники акции ко Дню Победы спели песню Окуджавы

28.04.2017 12:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Акция #ОднаНаВсех, которая стартовала 24 апреля, призвана объединить Героев и наследников Великой Победы. Название акции сложилось из слов знаменитой песни Булата Окуджавы  — "Нам нужна одна Победа". Стихи из этой песни полюбили миллионы людей, они стали символом Победы, хотя и были написаны после войны.

#ОднаНаВсех: участники акции ко Дню Победы спели песню Окуджавы
НТВ / Sputnik
#ОднаНаВсех: песню Окуджавы уже спели в восьми странах мира

В рамках акции каждый интернет-пользователь может разместить в официальных аккаунтах Sputnik в ОК, а также на сайте НТВ и через приложение OK Live свое видео с исполнением песни Булата Окуджавы "Нам нужна одна Победа" и поделиться хэштегом #ОднаНаВсех. Лучшие видео, присланные пользователями, будут опубликованы на порталах Sputnik в СНГ и Балтии, а также попадут в эфир НТВ.

К акции присоединился и Sputnik Беларусь. В рамках акции Sputnik запускает видеопроект с участием ветеранов ВОВ, хоровых коллективов, известных музыкантов из стран СНГ и Балтии и редакционных команд Sputnik. Участники проекта также исполнят строки легендарной песни. В День Победы, 9 мая, на сайтах Sputnik в Армении, Беларуси, Молдове и Кыргызстане стартуют прямые трансляции с площадок праздничных мероприятий.

 
 
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Участники акции #ОднаНаВсех из Беларуси, Казахстана, Таджикистана, России, Узбекистана и Украины спели песню Булата Окуджавы "Нам нужна одна победа".

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