|
#ОднаНаВсех: участники акции ко Дню Победы спели песню Окуджавы
28.04.2017 12:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Акция #ОднаНаВсех, которая
В рамках акции каждый интернет-пользователь может разместить в
К акции присоединился и Sputnik Беларусь. В рамках акции Sputnik запускает видеопроект с участием ветеранов ВОВ, хоровых коллективов, известных музыкантов из стран СНГ и Балтии и редакционных команд Sputnik. Участники проекта также исполнят строки легендарной песни. В День Победы, 9 мая, на сайтах Sputnik в Армении, Беларуси, Молдове и Кыргызстане стартуют прямые трансляции с площадок праздничных мероприятий.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участники акции #ОднаНаВсех из Беларуси, Казахстана, Таджикистана, России, Узбекистана и Украины спели песню Булата Окуджавы "Нам нужна одна победа".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии