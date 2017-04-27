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Под Славгородом Peugeot после столкновения с фурой превратился в груду металла: один человек погиб
Один человек погиб и еще один получил серьезные травмы в ДТП, которое произошло 27 апреля, в 03.40, вблизи Славгорода. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в УГАИ МВД.
По предварительной информации, 37-летний водитель микроавтобуса Peugeot Boxer ехал по трассе граница РФ — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи со стороны Гомеля. Проезжая 100-й километр дороги, он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой Volvo под управлением 39-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель микроавтобуса от полученных травм умер на месте происшествия. Водитель Volvo с травмами различной степени тяжести госпитализирован в реанимационное отделение больницы.
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Авария произошла 27 апреля, в 03.40.
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