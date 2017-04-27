Один человек погиб и еще один получил серьезные травмы в ДТП, которое произошло 27 апреля, в 03.40, вблизи Славгорода. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в УГАИ МВД.



Фото: УГАИ МВД

По предварительной информации, 37-летний водитель микроавтобуса Peugeot Boxer ехал по трассе граница РФ — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи со стороны Гомеля. Проезжая 100-й километр дороги, он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой Volvo под управлением 39-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель микроавтобуса от полученных травм умер на месте происшествия. Водитель Volvo с травмами различной степени тяжести госпитализирован в реанимационное отделение больницы.



Фото: УГАИ МВД



Фото: УГАИ МВД