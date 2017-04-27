Средняя зарплата бюджетников в марте выросла на 2,7%, до 584,8 рубля. Это на 185,8 рубля меньше, чем в среднем по стране. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как получки работников бюджетных организаций отличаются по регионам.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Больше всего в марте получали бюджетники Минской области — 729,3 рубля, а меньше всего — в Гродненской (540,1 рубля).

Сколько получают бюджетники Регион средняя зарплата, в рублях реальная зарплата в марте к февралю, в % Минск 729,3 +2,5 Минская 557,6 +1,6 Брестская 546,7 +3,4 Витебская 552,2 +1,8 Гомельская 545,4 +2,9 Гродненская 540,1 +2,2 Могилевская 559,1 +2,2 по стране 584,8 +2,4

В здравоохранении в среднем получали 612,8 рубля (на 25,4 рубля больше, чем в феврале). Выше всего мартовские заработки в здравоохранении были в Минске — 782,7 рубля, а меньше всего — в Гродненской области (545,2 рубля). Врачи и средний медперсонал больше всего получают в столице — 1 052,2 и 743,6 рубля соответственно.

Сколько получают в здравохранении Регион в среднем в здравоохранении врачи средний медперсонал Минск 782,7 1 052,2 743,6 Минская 614,2 1 013,8 613,3 Брестская 563,3 917,1 563,5 Витебская 568,5 971,2 570,7 Гомельская 560,2 946,6 579 Гродненская 545,2 828 534,8 Могилевская 585,8 988,4 591,1 по стране 612,8 971,1 606,5

В образовании зарплата в образовании в марте составила 540,4 рубля (+7,4 рубля по сравнению с февралем). Учителя получали 659,8 рубля, а профессора и преподаватели — 931,7 рубля.

Сколько получают в образовании Регион в среднем в образовании учителя професоры и преподаватели Минск 653,8 719,1 979,1 Минская 503,2 637,4 972,2 Брестская 514,5 653,2 928,4 Витебская 525,4 664,7 912,4 Гомельская 509,1 673,7 889,1 Гродненская 507 616,5 878,5 Могилевская 510,1 633,2 711,7 по стране 540,4 659,8 931,7

Реальная зарплата в бюджетных организациях в марте выросла на 2,4% по сравнению с февралем. Заметнее всего она увеличилась в Брестской области (+3,4%).