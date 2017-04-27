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Родилась в рубашке. В Китае над двухлетней девочкой проехали две машины

28.04.2017 12:02 — Разное | Tut.by  
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В китайской провинции Сычуань над двухлетней девочкой, которая выбежала на дорогу, проехали две машины. Запись с камеры видеонаблюдения опубликовал телеканал ABC News.

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По информации телеканала, после произошедшего за девочкой прибежала ее бабушка. Ребенок был доставлен в одну из местных больниц с незначительными ушибами головы.

 
 
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