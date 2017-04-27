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Родилась в рубашке. В Китае над двухлетней девочкой проехали две машины
В китайской провинции Сычуань над двухлетней девочкой, которая выбежала на дорогу, проехали две машины. Запись с камеры видеонаблюдения опубликовал телеканал ABC News.
По информации телеканала, после произошедшего за девочкой прибежала ее бабушка. Ребенок был доставлен в одну из местных больниц с незначительными ушибами головы.
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Ребенок получил незначительные ушибы головы.
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