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"Вконтакте" и "Одноклассники" вводят платную подписку на музыку
Социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир» вводят платную подписку на музыку. Об этом сообщили «
Подписка будет работать как в десктопных версиях социальных сетей, так и в мобильных приложениях. В десктопных версиях она даст возможность слушать композиции без рекламы, а в мобильных — также сохранять музыкальные треки и слушать их без доступа к сети.
Подписка будет оформляться через платформу Boom. Для российских пользователей она будет стоить 149 российских рублей в месяц (аналог 4,91 белорусского рубля по текущему курсу). Одна подписка позволит слушать музыку на всех платформах.
Также «ВКонтакте» обновила раздел «Аудиозаписи» в десктопной версии. В нем появилась возможность делиться плейлистами и поменялся внешний вид плеера.
С обновлением раздела аудиозаписей «ВКонтакте» также удалила из Android-приложения функцию кэширования музыки, которая позволяла пользователям слушать сохраненные в памяти устройства треки без интернета, сообщает
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Подписка будет работать как в десктопных версиях социальных сетей, так и в мобильных приложениях.
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