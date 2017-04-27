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Стало известно, каким кораблем Россия заменит утонувшее разведсудно

28.04.2017 12:36 — Разное | Tut.by  
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Место затонувшего вчера в Черном море близ Босфора разведывательного корабля «Лиман» займет более эффективное судно связи проекта 18 280 «Иван Хурс», сообщает «Российская газета».


«Иван Хурс». Фото: topwar.ru

По словам бывшего начальника главного штаба ВМФ России адмирала Виктора Кравченко, разведывательный корабль проекта 18 280 будет спущен на воду уже в мае, а в состав флота войдет к концу года.

Адмирал отметил, что комплексы радиотехнической разведки и другая специальная аппаратура, размещенная на «Иване Хурсе», по своим возможностям в разы превосходит те, что стояли на «Лимане».

Например, на корабле стоят в том числе загоризонтные радиолокационные станции, позволяющие контролировать надводную и воздушную обстановку.

У кораблей проекта 18 280 значительно улучшены экономичность и эксплуатационные характеристики, используются современные электронные цифровые системы управления, внедрена широкая автоматизация систем связи и радионаблюдения.

Российский разведывательный корабль «Лиман» (по классификации НАТО — Moma Class) был построен в Польше и спущен на воду в 1970 году. Скорость полного хода — 17 узлов. В экипаж входят 85 человек.

Сначала судно вошло в состав Северного флота, а в 1974 году — переведено на Черноморский флот. В 1989 году судно было переоборудовано в разведывательный корабль.

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Месторазведывательного корабля "Лиман" займет более эффективное судно.

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