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Стало известно, каким кораблем Россия заменит утонувшее разведсудно
Место
По словам бывшего начальника главного штаба ВМФ России адмирала Виктора Кравченко, разведывательный корабль проекта 18 280 будет спущен на воду уже в мае, а в состав флота войдет к концу года.
Адмирал отметил, что комплексы радиотехнической разведки и другая специальная аппаратура, размещенная на «Иване Хурсе», по своим возможностям в разы превосходит те, что стояли на «Лимане».
Например, на корабле стоят в том числе загоризонтные радиолокационные станции, позволяющие контролировать надводную и воздушную обстановку.
У кораблей проекта 18 280 значительно
Российский разведывательный корабль «Лиман» (по классификации НАТО — Moma Class) был построен в Польше и спущен на воду в 1970 году. Скорость полного хода — 17 узлов. В экипаж входят 85 человек.
Сначала судно вошло в состав Северного флота, а в 1974 году — переведено на Черноморский флот. В 1989 году судно было переоборудовано в разведывательный корабль.
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Месторазведывательного корабля "Лиман" займет более эффективное судно.
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