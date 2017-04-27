В МВД Беларуси подтвердили информацию о задержании начальника Столинского РОВД Вячеслава Филипчика за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ранее информация о задержании подполковника милиции пьяным за рулем появилась в СМИ.

Уточняется, что начальник Столинского РОВД Вячеслав Филипчик был задержан сотрудниками ГАИ и сотрудниками Управления собственной безопасности 22 апреля в деревне Галево Пинского района Брестской области, но официальное сообщение появилось только сегодня.



© Sputnik Иван Руднев МВД: начальника Столинского РОВД уволят из милиции

На момент задержания Филипчик был в гражданской одежде и на частном автомобиле. Кроме того, на момент задержания он находился в отпуске. Какое количество алкоголя представитель органов правопорядка выпил перед тем, как сесть за руль, пока не уточняется.

Однако это не первое резонансное задержание сотрудника милиции в нетрезвом виде за рулем автомобиля, причем снова в Брестской области, уточняют "Злыдні".

В МВД отметили, что к Филипчику будет применено "самое строгое наказание", которое предусмотрено КОаП за подобные деяния, кроме этого, он будет уволен из органов внутренних дел.

Какая странная, увы, планида

Несовершенной человеческой души:

Кому назначена борьба с преступным миром,

Сам что попало под хмельком вершит!

В нетрезвом виде за рулем начальник

Собой являет вызов всем и вся!

Я, дескать, Красавец, а ты, блин, чайник!

И мне все можно, а тебе — нельзя!

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