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"Злыдні на тыдні" о задержании подполковника милиции пьяным за рулем
28.04.2017 12:47 — Разное | Sputnik Беларусь
В МВД Беларуси подтвердили информацию о задержании начальника Столинского РОВД Вячеслава Филипчика за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ранее информация о задержании подполковника милиции пьяным за рулем появилась в СМИ.
Уточняется, что начальник Столинского РОВД Вячеслав Филипчик был задержан сотрудниками ГАИ и сотрудниками Управления собственной безопасности 22 апреля в деревне Галево Пинского района Брестской области, но официальное сообщение появилось только сегодня.
© Sputnik Иван Руднев
На момент задержания Филипчик был в гражданской одежде и на частном автомобиле. Кроме того, на момент задержания он находился в отпуске. Какое количество алкоголя представитель органов правопорядка выпил перед тем, как сесть за руль, пока не уточняется.
Однако это не первое резонансное задержание сотрудника милиции в нетрезвом виде за рулем автомобиля, причем снова в Брестской области, уточняют "Злыдні".
В МВД отметили, что к Филипчику будет применено "самое строгое наказание", которое предусмотрено КОаП за подобные деяния, кроме этого, он будет уволен из органов внутренних дел.
Какая странная, увы, планида
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Задержание в Брестской области начальника Столинского РОВД Вячеслава Филипчика при управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения стало уже не...
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