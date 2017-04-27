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Социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир» вводят платную подписку на музыку — 149 российских рублей в месяц.

Об этом соссылкой на "Ведомости" сообщает tut.by.

Подписка будет работать как в десктопных версиях социальных сетей, так и в мобильных приложениях. В приложениях слушать музыку можно будет только онлайн, а приложение Boom позволит пользователям сохранять музыкальные треки и слушать их в офлайне.



С обновлением раздела аудиозаписей «ВКонтакте» также удалила из Android-приложения функцию кэширования музыки, которая позволяла пользователям слушать сохранённые в памяти устройства треки без интернета, сообщает vc.ru. Из iOS-приложения соцсети кэширование музыки исчезло в сентябре 2016 года, когда «ВКонтакте» удалось вернуть музыкальный разделе.