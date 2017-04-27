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«ВКонтакте» ввела платную подписку на музыку
28.04.2017 13:04 — Разное | Ежедневник
фото: udf.by
Социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир» вводят платную подписку на музыку — 149 российских рублей в месяц.
Об этом соссылкой на
Подписка будет работать как в десктопных версиях социальных сетей, так и в мобильных приложениях. В приложениях слушать музыку можно будет только онлайн, а приложение Boom позволит пользователям сохранять музыкальные треки и слушать их в офлайне.
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Социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир» вводят платную подписку на музыку — 149 российских рублей в месяц.
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