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Специалисты Россельхознадзора выедут с инспекцией в Беларусь 2 мая
28.04.2017 12:34 — Разное | Ежедневник
фото: udf.by
Специалисты Россельхознадзора 2 мая начнут вторую инспекцию пищевых предприятий Беларуси.
«Наши специалисты начнут работу в Беларуси 2 мая, планируется проверить от 10 до 12 предприятий», - сообщил
По его словам, речь идет о предприятиях по производству молока, мяса и рыбной продукции. Инспекция продлится до 9 мая.
Первая инспекция в Беларуси была проведена в апреле этого года. После нее были разрешены поставки с двух молочных предприятий, к продукции которых ранее были претензии.
Недавно Россельхознадзор отправил в Беларусь полный отчет о результатах той инспекции с указанием недостатков и предлагаемыми мерами по их устранению.
Как сообщалось со ссылкой на заместителя министра, директора департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси Александра Субботина, ответ на высказанные замечания будет готов «в ближайшие день-два». После этого планируется визит в Москву для обсуждения этого вопроса на площадке Минсельхоза России.
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Специалисты Россельхознадзора 2 мая начнут вторую инспекцию пищевых предприятий Беларуси.
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