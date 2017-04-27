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На 98 официально безработных 100 вакансий

28.04.2017 12:52 — Разное | БДГ  
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В Беларуси на конец марта на 100 заявленных вакансий приходилось 98 безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости и соцзащите (на конец марта 2016 года - 183 человека).

Численность безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите, на конец марта текущего года составила 43,4 тыс. человек - на 18,9% меньше, чем на конец марта прошлого года, и на 1,6% больше, чем на конец февраля нынешнего, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный статистический комитет.

Уровень зарегистрированной безработицы составил 1% экономически активного населения (год назад - 1,2%).

В I квартале 2017 года на учет стало 61,5 тыс. человек, обратившихся за помощью в трудоустройстве, из которых признано безработными 48,4 тыс. человек (78,6%). Оказана помощь в трудоустройстве 33,9 тыс. человек.

Между тем, также по данным Белстата, в экономике Беларуси в марте было занято 4 млн 372,6 тыс. человек, тогда как годом ранее - 4 млн 443,8 тыс. То есть за год количество занятых в экономике граждан сократилось на 71,2 тыс. человек. В начале марта Александр Лукашенко приказал трудоустроить всех безработных к 1 мая  и довести среднюю зарплату по стране до 500 долларов. При этом, по его словам, в стране 500 тыс. «тунеядцев».

 
 
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В Беларуси на конец марта на 100 заявленных вакансий приходилось 98 безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости и соцзащите (на конец марта 2016 года -...

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