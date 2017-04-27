В Беларуси на конец марта на 100 заявленных вакансий приходилось 98 безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости и соцзащите (на конец марта 2016 года - 183 человека).

Численность безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите, на конец марта текущего года составила 43,4 тыс. человек - на 18,9% меньше, чем на конец марта прошлого года, и на 1,6% больше, чем на конец февраля нынешнего, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный статистический комитет.

Уровень зарегистрированной безработицы составил 1% экономически активного населения (год назад - 1,2%).

В I квартале 2017 года на учет стало 61,5 тыс. человек, обратившихся за помощью в трудоустройстве, из которых признано безработными 48,4 тыс. человек (78,6%). Оказана помощь в трудоустройстве 33,9 тыс. человек.