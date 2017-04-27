МИНСК, 28 апр — Sputnik. В Беларуси могут остаться несколько тысяч российских военнослужащих после совместных учений "Запад-2017", заявил накануне эстонский министр обороны Маргус Цахкна.

Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. Иностранные эксперты критикуют учения не первый месяц и заявляют о будто бы опасности для стран Прибалтики и Украины из-за их проведения.

Эстонский страх

О том, что учения "Запад-2017" несут в себе некую угрозу, уже заявляли в Литве и Польше. В четверг высказался о них и глава Минобороны Эстонии — его заявление "основано на докладе спецслужб страны".

"Для российских солдат, которые направятся в Беларусь, это билет в один конец", — заявил эстонский министр.

По мнению главы Минобороны Эстонии, в республике могут остаться несколько тысяч российских солдат — будто бы для "предупреждения НАТО".

Не убавило страхов у членов НАТО и то, что белорусская сторона неоднократно заявляла о готовности пригласить западных наблюдателей на учения.

"Запад-2017": чего бояться?

О белорусско-российских учениях высказывался и посол РФ в Беларуси Александр Суриков: он отмечал, что у западных стран на предстоящее событие реакция не вполне адекватная, хотя сами учения "Запад" проходят регулярно то на территории России, то в республике.

"Когда около наших границ проводятся (учения НАТО — Sputnik), тогда все в порядке. А когда мы начинаем — не в порядке. Когда наши российские самолеты около границ (стран НАТО — Sputnik) летают — это так плохо, а когда натовские самолеты — это так хорошо", — отметил Суриков.

Пытался успокоить западных партнеров и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Дипломат подчеркивал, что с белорусской стороны в отношении кого-либо никогда не исходило угрозы и не будет исходить. Он напомнил, что Беларусь — единственное государство постсоветского пространства, где не было никаких вооруженных конфликтов. Заявлял Макей и об исключительно мирной цели проведения учений "Запад-2017".

"Посмотрите на честность наших европейских коллег. Какова была реакция на "Запад-2017", пока я не стал каждый день об этом говорить и успокаивать на Западе, что никто сюда не введет войска и не оставит. Нас уже начали пугать, и меня, что войска введут, меня свергнут, страну перевернут и включат в состав известного государства. А для чего это делается? А для того, чтобы разорвать наше военно-политическое единство, которое только в постсоветском пространстве и осталось с Российской Федерацией", — отмечал в ходе своего послания парламенту и народу президент Беларуси Александр Лукашенко.

Отметил также белорусский лидер и то, что страны Запада критикуют факт учений, хотя сами у белорусских границ размещают свои группировки. Не так давно критически об этом отзывался и министр обороны Беларуси Андрей Равков.

Как в пятницу заявил президент Украины Петр Порошенко, белорусский лидер и его заверял в том, что стратегические учения с Россией не несут никакой угрозы для страны. "Я получил твердое заверение, что запланированные российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017" вблизи границы Украины не превратятся в подготовку РФ плацдарма для вторжения в Украину с белоруской территории", — заявил Порошенко.