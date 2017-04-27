|
Instagram: в Минске - октябрь, в Гомеле - июнь
28.04.2017 13:31 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 апр — Sputnik. Белорусы не только обсуждают аномальную апрельскую погоду, но и делятся друг с другом снимками из родных городов, Sputnik сделал подборку фотографий из Instagram минчан и гомельчан.
Весь конец апреля Минск буквально заливает дождями, а температура воздуха редко поднимается выше +7°C. Из-за такой погоды минчане начали шутить о том, что в столицу пришел октябрь.
Гомелю с погодой на конец апреля повезло больше: уже второй день температура воздуха здесь поднимается до +20°C. Активно цветут деревья и цветы, а жители областного центра делятся радостью в социальных сетях — на зависть жителям северных и восточных регионов.
Sputnik собрал фотографии минчан и гомельчан — сравните разницу в погоде с разницей в три сотни километров.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии