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Instagram: в Минске - октябрь, в Гомеле - июнь

28.04.2017 13:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 апр — Sputnik. Белорусы не только обсуждают аномальную апрельскую погоду, но и делятся друг с другом снимками из родных городов, Sputnik сделал подборку фотографий из Instagram минчан и гомельчан.

Весь конец апреля Минск буквально заливает дождями, а температура воздуха редко поднимается выше +7°C. Из-за такой погоды минчане начали шутить о том, что в столицу пришел октябрь.

Гомелю с погодой на конец апреля повезло больше: уже второй день температура воздуха здесь поднимается до +20°C. Активно цветут деревья и цветы, а жители областного центра делятся радостью в социальных сетях — на зависть жителям северных и восточных регионов.

Sputnik собрал фотографии минчан и гомельчан — сравните разницу в погоде с разницей в три сотни километров.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Неустойчивая погода сохраняется на территории Беларуси, но Гомелю везет с теплом.

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