МИНСК, 28 апр — Sputnik. Белорусы не только обсуждают аномальную апрельскую погоду, но и делятся друг с другом снимками из родных городов, Sputnik сделал подборку фотографий из Instagram минчан и гомельчан.

Весь конец апреля Минск буквально заливает дождями, а температура воздуха редко поднимается выше +7°C. Из-за такой погоды минчане начали шутить о том, что в столицу пришел октябрь.

Гомелю с погодой на конец апреля повезло больше: уже второй день температура воздуха здесь поднимается до +20°C. Активно цветут деревья и цветы, а жители областного центра делятся радостью в социальных сетях — на зависть жителям северных и восточных регионов.

Sputnik собрал фотографии минчан и гомельчан — сравните разницу в погоде с разницей в три сотни километров.

Публикация от Takeshi (@akita_gomel) Апр 28 2017 в 12:01 PDT

Публикация от A n y a A s t a p e n k o (@anyaastapenko) Апр 28 2017 в 12:16 PDT

Публикация от Viktoriya (@viktoriya___23) Апр 27 2017 в 2:05 PDT

Публикация от Аленко Артур (@prosto_arti) Апр 28 2017 в 12:04 PDT