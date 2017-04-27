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Авиасообщение Минск - Симферополь может появиться в ближайшее время
28.04.2017 13:25 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 апр — Sputnik. Вопрос открытия авиасообщения между Крымом и Беларусью рассматривается российской стороной, заявил журналистам в пятницу министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий.
© Sputnik/ Юлия Балакирева
Глава крымского ведомства в ходе видеомоста Минск — Симферополь признал, что в последнее время из-за сложной логистики поток белорусских туристов в Крым заметно снизился. Однако власти республики рассчитывают вернуть гостей из Беларуси.
"Вопрос озвучен на заседании под председательством вице-премьера России Дмитрия Козака. Сегодня дано поручение об организации авиарейса в Крым, рассматриваются два варианта, в том числе Минск — Адлер — Симферополь". Я надеюсь, что если Росавиация найдет возможность организации такого рейса, то от этого выиграют две стороны", — рассказал Стрельбицкий.
Министр отметил, что перелет через Сочи был бы достаточно комфортным и интересным.
Когда подобный рейс может быть организован, пока не известно. В то же время, уже в 2019 году власти Крыма рассчитывают на появление железнодорожного сообщения, что также упростит дорогу из Беларуси в республику на отдых.
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Власти республики Крым рассчитывают, что у рейсов будет промежуточная пересадка в городе Сочи.
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