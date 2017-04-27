Раньше все было просто: дешевый автомобиль — маленький автомобиль, «Ока» или Matiz, к примеру. Хочешь что-то покрупнее — плати больше. Но сегодня все перевернулось с ног на голову за 10 тысяч долларов можно купить едва ли не седан С-класса. Но что это будет? Полноценный автомобиль или «лоукост», где сэкономили на всем? Ответы — в нашем сравнительном тесте Lada Granta и Ravon R3.

Они оба — «бывшие». Российская Lada Granta — это бывшая Lada Kalina, только «лоукост» версия. От Kalina отличается чуть более «демократичными» комплектациями, а также типом кузова: Granta доступна как седан или лифтбек, а Kalina — как хэтчбек и универсал, в том числе и в псевдовнедорожной версии Cross.





Узбекский Ravon R3 — это бывший Chevrolet Aveo. Внешние отличия от Chevrolet свелись к небольшому рестайлингу, а внутренние — к установке более современного и мощного 1,5-литрового мотора. В остальном, вплоть до комплектующих, это точно такой же Chevrolet, но предлагающийся на российском и белорусском рынках под именем Ravon R3.

Меньше 10 тысяч долларов даже в максимальной комплектации — на чем сэкономили?





Итак, Lada Granta. Главный плюс «лоукостов» — это цена, и Granta в этом отношении приятно радует: седан в версии Standart стоит 13 тысяч белорусских рублей, что по сегодняшнему курсу составляет менее 7 тысяч долларов. Вдвойне приятно, что даже в базе Granta не пустая: есть подушка безопасности, ABS+EBD, дневные ходовые огни, ISOFIX, легкая тонировка стекол.

Но, как говорил герой одного забавного мультфильма — «Маловато будет!». Поэтому внимание с базовой комплектации переключаем на вторую — Norma/Classic. Она стоит 14 300 рублей, что составляет примерно 7,6 тысячи долларов, но зато и оснащение куда богаче: появляются две подушки безопасности, бортовой компьютер, электроусилитель руля, регулируемая рулевая колонка, фильтр салона, передние электрические подъемники, окрашенные в цвет кузова бамперы и т.д. А кондиционер? Он появляется только в комплектации Norma/Classic+, которая стоит 14 900 рублей, что эквивалентно примерно 8 тысячам.

Ну, а если кому-то не хватает, к примеру, подогрева сидений и аудиосистемы, много доплачивать не придется: следующая комплектация, Norma/SE стоит 15 450 рублей, то есть 8250 долларов, а топовая Norma/SE+ - 15 900 рублей, что составляет примерно 8500 долларов — но при этом важно знать, что самая дорогая Granta оснащается уже 16-клапанным 106-сильным мотором.

То есть, у Granta шаг от базовой до топовой версии равен полутора тысячам долларов. Правда, как ни доплачивай, «автомата» или, скажем, ESP на нашем рынке не заполучишь. Зато можно выбрать тип кузова — лифтбек вместо седана. Лифтбек не предлагается в базовой версии Standart, а сразу в Norma, и стоит такая машина 14 750 рублей, то есть, чуть дороже седана. Соответственно, остальные комплектации также слегка дороже. Но при этом только Granta с кузовом лифтбек на нашем рынке доступна в комплектации Luxe, где есть подогревы сидений и стекол, задние электрические стеклоподъемники, датчики парковки, климатическая система, литые диски и т.д. Правда, и стоит такая Granta 17 300 рублей, что составляет примерно 9250 долларов!





Узбекский Ravon R3 особого выбора покупателю не предоставляет: выпускается он только с кузовом типа «седан», и двигатель у него тоже один — полуторалитровый 106-сильный. Но зато есть возможность выбрать тип трансмиссии: либо 5-ступенчатая механическая, либо 6-диапазонная автоматическая.

Базовый Ravon R3 Comfort стоит 15 200 рублей, что эквивалентно 8100 долларов, причем список оснащения даже этой модификации выглядит внушительным. Датчики давления в шинах, ISOFIX, ABS, фронтальная подушка безопасности, аудиосистема с USB, усилитель руля, бортовой компьютер… И — даже система курсовой устойчивости ESC!

Однако, как и в случае с Granta, в базовой версии нет кондиционера. И в Ravon R3 он не появляется во второй комплектации Comfort Plus за 15 600 рублей, а только лишь в третьей — Optimum AT, стоимостью 17 500 рублей, что составляет уже примерно 9350 долларов. Но такая разница в цене по отношению к базовой версии объясняется тем, что в данной комплектации появляется не только кондиционер, центральный замок, обогрев зеркал, передние стеклоподъемники и т.д., но еще и 6-диапазонный «автомат»!

И это действительно хорошее предложение для тех, кто ищет доступный автомобиль с хорошим оснащением на «автомате». Но если нужна «механика»? Тогда придется доплатить: Ravon R3 с кондиционером, но на «механике» предлагается только в топ-версии Elegant, за 17 900 рублей, что составляет 9570 долларов. Однако только эта версия оснащается второй подушкой безопасности, имеет управление аудиосистемой на руле, литые диски, двухцветный интерьер с более качественной отделкой, а также передние и задние электрические стеклоподъемники.

Интерьеры с компромиссами





Интерьер Ravon R3 выглядит и ощущается очень аккуратным и достаточно качественным для своей ценовой категории. Пластик с намеком на мягкость и аккуратная сборка делают честь производителю Ravon — мало кто предлагает такой же уровень в бюджетном сегменте. Тем более на базовых версиях. Все клавиши и переключатели работают четко, ничего не люфтит, никаких посторонних звуков. Аудиосистема выглядит настолько красиво, будто ее сняли с машины классом повыше. И вообще, все как-то подозрительно неплохо: запах нейтральный, рычаг КП обшит кожей… Первое ощущение — что на кассе перепутали билеты, и вместо лоукоста мы летите обычными авиалиниями, с соответствующими бонусами.

Вопрос возникает только с эргономикой: у спинки водительского кресла «выталкивающий» профиль, да и само кресло установлено очень высоко. Конечно, это не самые страшные минусы — но объективности ради упомянуть стоит.





Интерьер Granta сразу дает понять — лоукост. Передняя панель из жесткого «маслянистого» пластика, простенькая комплектация не подразумевает даже наличия аудиосистемы. Собрано все неплохо, гораздо лучше, чем раньше, но это не избавляет Lada от особенной, на данный момент присущих только российским авто — переключатель «печки» ходит туго, рычаг КП имеет приличные хода, даже подрулевые рычажки требуют приложить усилия.

Но, как в том анекдоте — «вам шашечки или ехать?» — при базовой цене менее чем в 7 тысяч долларов приходишь к выводу, что все не так уж и плохо. Бедненько — да, но неплохо. И посадка в Lada чуть удобнее, чем в Ravon — сиденье стоит ниже, и профиль его удачный. И приборка выглядит аккуратно, а экран бортового компьютера намекает, что автомобиль не совсем «голый» — компьютер даже подсказывает, какую передачу лучше выбрать! Но, если говорить о том, у кого интерьер лучше, то однозначно побеждает Ravon — у него можно придраться только к более высокой посадке, но все остальное лучше.





А вот сзади Ravon по-прежнему радует аккуратностью сборки, но не сильно впечатляет вместительностью и обилием полезных мелочей. Дверной проем довольно узкий, это видно даже на фото. Нет плафона подсветки сзади, нет карманов в спинках передних сидений, в дверях — тоже нет. Если водитель ростом под метр восемьдесят, сам за собой он садится уже впритык, колени соприкасаются со спинкой переднего кресла. Из плюсов — один подстаканник, удобная форма заднего дивана и низкий центральный тоннель, который не будет мешать третьему пассажиру. Кстати, ширина салона сзади на уровне дверных подлокотников — 1380 мм, что всего лишь на 40 мм меньше, чем в новом Hyundai Accent.





А чем удивит Granta? Как минимум, шириной салона: на уровне подлокотников мы намеряли 1430 мм! Однако восприятию простора в салоне помогает скорее не это, а большая площадь остекления, отчего ощущения внутри «воздушнее». По коленям запас примерно равный, но в Lada удобнее садиться, дверной проем шире. Спинка сиденья стоит чуть вертикальнее и нет ни карманов в дверях, ни подстаканника. Но зато есть карманы в спинках передних кресел, и дверные ручки удобнее. Определенно, для пассажиров Lada удобнее. Тем более, что и по высоте места немного больше.





Багажник Lada однозначно выигрывает — в первую очередь потому, что это лифтбек, у которого есть ряд преимуществ. Особенно при перевозке крупногабаритных грузов. Объем — 440 литров, но это условно, потому что элементарное снятие багажной полки (кстати, весьма качественной), увеличивает полезный объем еще раза в полтора. Для перевозок чего-то более объемного можно сложить спинки задних сидений (слегка повозившись), а там хоть шкаф или холодильник грузи, если они не слишком высокие.





Багажник у Ravon открывается ключом или кнопкой из салона, причем кнопку нужно еще поискать: она находится на водительской двери. Открываешь — и взору предстает та же аккуратность, что и в салоне: есть обивка на внутренней стороне крышки, фальшпол толстый и прочный, под ним — полноразмерное запасное колесо. Полезный объем — 400 литров, для его увеличения можно сложить половинки заднего сиденья. Но есть «но» — проем багажника заужен фонарями, а люк в салон получается не очень широким, да еще и сложенные спинки занимают часть пространства.

Едут, не летят





Садясь за руль Ravon R3, запуская мотор и начиная движение, не испытываешь ровным счетом никаких эмоций: автомобиль едет ни хорошо, ни плохо — обычно. Мотор работает тихо, тянет ровно, передачи включаются легко и четко, уровень шума в салоне невысок — о чем вообще говорить, за что ругать? Посадите пассажира с завязанными глазами, и он вряд ли скажет, что эта машина стоит меньше 10 тысяч долларов — ощущения здесь ровно такие же, как и в автомобилях классом повыше. Разве что салон заметно узкий.

К поведению Ravon в обычных режимах никаких замечаний не возникает. На плохом асфальте — тоже. Тут скорее даже комплименты напрашиваются: энергоемкая подвеска отлично держит удары от мелких, средних и больших ям, и при этом не издает раздражающих звуков. Видимо, узбекские специалисты слегка поработали над настройками — с учетом специфики своих дорог.





«У-у-у-у» — начинает свой разбег Lada Granta, подвывая коробкой передач. Хотя, если говорить о звуках, то шоу начинается раньше, с момента запуска двигателя — его звук оказывается настолько близко, словно мотор стоит в перчаточном ящике, а не за моторным щитом, укрытый слоем шумоизоляции. Сразу ощущаются и вибрации. Ну, а после начала движения к жужжанию мотора присоединяется еще и подвывание коробки — эти шумы солируют всю дорогу.

Но в остальном ощущения вполне нормальные: двигатель оказывается неожиданно тяговит для своих 87 «лошадок», и позволяет ехать так, как хочет водитель. Можно трогаться почти с холостых и переключаться пораньше — мотор вывозит с холостых оборотов. А можно нормально крутить его: где-то после 3000 об/мин водителя ожидает сюрприз в виде приятного подхвата. Благодаря этому Granta субъективно кажется гораздо шустрее, чем Ravon. Или не кажется?

Наши партнеры, канал Test-drive TV, проводили замеры этой Lada Granta на динамометрическом стенде и выяснили, что мощность мотора оказалась заметно выше заявленной заводом — 94 «лошадки» вместо заявленых заводом 87 сил! Интересно, поможет ли это Granta стать быстрее? Узнаем попозже.

А пока оцениваем поведение, плавность хода и энергоемкость подвесок Lada Granta в обычных режимах. Общая оценка — неплохо, но не более того. Нетребовательного водителя все устроит, но если сравнивать с конкурентами, то обращает на себя внимание слишком легкий и неинформативный руль. Плюс к этому на ямах выясняется, что подвеска отлично работает на больших ямах, незаметно глотая их, а вот на мелких дефектах работает чересчур громко.





Наш традиционный маневр «переставка» Ravon R3 проходит играючи — ведь у него есть ESС. Причем, напоминаем, в базовой комплектации. Поэтому даже несмотря на все попытки водителя сорвать его в занос, машина спокойно объезжает воображаемого «лося».





Но ESC же можно отключить! По опыту знаем, что многие производители «прикрывают» данной системой огрехи в настройках управляемости — не окажется ли, что без системы стабилизации R3 просто опасен? Нет, не опасен. Он, конечно, прошел маневр уже не так невозмутимо, как с ESC. Начался занос, и заднее колесо даже слегка оторвалось от асфальта, поскольку скорость была немного выше (отключенная ESC не в состоянии погасить ее при первом рывке), но общая оценка: хорошо. Без экстрима, без адреналина — просто, спокойно, понятно. А чем ответит Lada? У нее-то системы стабилизации нет.





А надо бы! Надо бы включить в список оснащения Granta систему стабилизации, причем по примеру Ravon — в базовой комплектации. Посмотрите на фото: скорость та же, траектория такая же, но как по-разному повели себя автомобили! У Lada более длинноходные подвески, и они способствуют сильным кренам кузова.









Менее цепкие покрышки позволили начаться первому хлесту заноса, а когда водитель начал его корректировать, резко начался второй хлест — и машина оторвала от асфальта уже два колеса. До переворота, конечно, было еще очень далеко, но и скорость у нас не 90−100 км/ч, как обычно на трассе. Гасить занос надо в зародыше, причем не по факту, а превентивно. Так что, владельцы Granta, будьте аккуратнее — хотя бы покрышки поставьте получше и избегайте резких маневров на высокой скорости.





В ходе тест-драйва мы провели серию замеров, чтобы сравнить автомобили не только по субъективным ощущениям, но и с помощью специального оборудования. Замер уровня шума показал, что разница между субъективно тихим Ravon и шумной Granta на скорости 100 км/ч составляет 3 дБ. В салоне R3 прибор зафиксировал 67 дБ, а в салоне Lada — 70 дБ. Granta заметно шумнее на высокой скорости.





Разгон с места до 100 км/ч у Ravon занял 14,4 секунды — на 2,2 секунды больше, чем заявлено! Как нам показалось, причина в каком-то «глюке» блока управления двигателем: на разгоне, когда мотор крутится до ограничителя, при переключении передач обороты на полсекунды секунды «зависают», и лишь затем продолжает разгон.





А вот 1,6-литровая 8-клапанная Lada Granta честь завода не посрамила: тяговитый мотор позволил ей практически уложиться в заявленные характеристики: разгон с места до 100 км/ч занял 12,4 секунды.

Замеры дорожного просвета (до самой низкой точки на днище) выявили следующее: у Ravon просвет составляет примерно 165 мм, но при этом не никакой защиты картера двигателя. Хотя ниже всего находится не поддон, а элемент выхлопной системы.

У Lada Granta, как и полагается российскому автомобилю, клиренс гораздо больше — 175 мм, причем самая нижняя точка представляет собой выступ на металлической защите картера. Отлично!

Все решает цена





Но общая оценка по Lada Granta — скорее, «нормально». У нее просторнее салон и вместительнее багажник, заметно резвее мотор и подвески способны выдерживать постоянные заезды в раллийном режиме. Но — очень скромный салон, шумы и вибрации от двигателя, подвывание коробки, шумная подвеска… Хотя за 7 тысяч долларов покупателя это не должно сильно смущать: дешевле все равно автомобиль таких размеров не купишь. Так что кому нужен действительно «лоукост», дешево и сердито, Lada Granta вполне неплохой вариант.





А вот те, кто ценит комфорт и уют и готов доплачивать (то есть, летать уже не лоукостом), наверняка оценят Ravon R3 — он аккуратен и опрятен, как настоящий Chevrolet. Хорошо и резво едет, мотора практически не слышно, как и подвесок, и в целом в салоне весьма тихо. Так что если разница в тысячу-две долларов для вас не критична, то Ravon R3 будет очень интересным вариантом.

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Все самое интересное о Lada Granta и Ravon R3 — в коротком ролике от наших партнеров, канала Test-drive TV. Полную версию тест-драйва можно посмотреть здесь .

Краткие технические характеристики

Модель, побывавшая на тесте AUTO.TUT.BY Lada Granta Ravon R3 Nexia Рабочий объем, см3 1596 1485 Максимальная мощность, л. с. 87 106 Максимальный крутящий момент, Нм 140 141 Максимальная скорость, км/ч 166 180 Разгон с 0 до 100 км/с, с 12,2 12,2 Расход топлива, л/100 км Городской 9 8 Средний 6,6 6,5 Длина, мм 4246 4330 Ширина, мм 1700 1690 Высота, мм 1500 1505 Колесная база, мм 2476 2480 Дорожный просвет, мм 160 165