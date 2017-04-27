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Белорус обновил рекорд страны на 50 м брассом, показав второй результат сезона в мире
Во время утренней сессии чемпионата Беларуси по плаванию в Бресте Илья Шиманович установил национальный рекорд на дистанции 50 м брассом, сообщает Белорусская федерация плавания на своей странице в
Илья Шиманович показал время 26,96 секунды — это второй результат мирового сезона.
Как отмечает «
Два дня назад Илья Шиманович
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Во время утренней сессии чемпионата Беларуси по плаванию в Бресте Илья Шиманович установил национальный рекорд на дистанции 50 м брассом.
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