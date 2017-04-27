Во время утренней сессии чемпионата Беларуси по плаванию в Бресте Илья Шиманович установил национальный рекорд на дистанции 50 м брассом, сообщает Белорусская федерация плавания на своей странице в фейсбуке .



Илья Шиманович. Фото: Геннадий Козловский, Прессбол

Илья Шиманович показал время 26,96 секунды — это второй результат мирового сезона.

Как отмечает « Прессбол », прежний национальный рекорд на дистанции 50 м брассом был установлен в 2009 году и принадлежал Виктору Вабищевичу (27,30).

Два дня назад Илья Шиманович обновил также национальный рекорд на 100 м брассом, впервые разменяв минутный рубеж.