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Белорус обновил рекорд страны на 50 м брассом, показав второй результат сезона в мире

28.04.2017 13:01 — Разное | Tut.by  
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Во время утренней сессии чемпионата Беларуси по плаванию в Бресте Илья Шиманович установил национальный рекорд на дистанции 50 м брассом, сообщает Белорусская федерация плавания на своей странице в фейсбуке.


Илья Шиманович. Фото: Геннадий Козловский, Прессбол

Илья Шиманович показал время 26,96 секунды — это второй результат мирового сезона.

Как отмечает «Прессбол», прежний национальный рекорд на дистанции 50 м брассом был установлен в 2009 году и принадлежал Виктору Вабищевичу (27,30).

Два дня назад Илья Шиманович обновил также национальный рекорд на 100 м брассом, впервые разменяв минутный рубеж.

 
Теги: Брест
 
 
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Во время утренней сессии чемпионата Беларуси по плаванию в Бресте Илья Шиманович установил национальный рекорд на дистанции 50 м брассом.

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