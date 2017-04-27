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Минобороны Эстонии: РФ не выведет свои войска из Беларуси после учений
В Эстонии опасаются белорусско-российских учений «Запад-2017» и того, что российские войска после них не уйдут из Беларуси.
Как заявил министр обороны Эстонии Маргус Тсахкна, Россия может использовать учения «Запад-2017» для постоянного перебазирования войск в Беларусь для предостережения в адрес НАТО. По его словам, у Эстонии и других стран НАТО есть свидетельствующие об этом разведданные, пишет
Министр отметил, что отправка 4000 вагонов в Беларусь для транспортировки российских военных и техники станет «билетом в один конец» для российских военных. «Это не мое личное мнение. Мы очень глубоко анализируем, как Россия готовится к учениям "Запад"», – сказал он.
Между тем начальник управления информации главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси Владимир Макаров в комментарии агентству
А домыслы, по его словам, военное ведомство не комментирует.
Напомним, что президент Литвы Даля Грибаускайте также
Руководитель проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников в комментарии БДГ
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В Эстонии опасаются белорусско-российских учений «Запад-2017» и того, что российские войска после них не уйдут из Беларуси.
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