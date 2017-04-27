В Эстонии опасаются белорусско-российских учений «Запад-2017» и того, что российские войска после них не уйдут из Беларуси.

Как заявил министр обороны Эстонии Маргус Тсахкна, Россия может использовать учения «Запад-2017» для постоянного перебазирования войск в Беларусь для предостережения в адрес НАТО. По его словам, у Эстонии и других стран НАТО есть свидетельствующие об этом разведданные, пишет «Голос Америки» со ссылкой на Reuters.

Министр отметил, что отправка 4000 вагонов в Беларусь для транспортировки российских военных и техники станет «билетом в один конец» для российских военных. «Это не мое личное мнение. Мы очень глубоко анализируем, как Россия готовится к учениям "Запад"», – сказал он.

Между тем начальник управления информации главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси Владимир Макаров в комментарии агентству "Интерфакс-Запад" назвал домыслами заявления о том, что российские военные якобы останутся в республике по окончании совместных учений "Запад-2017".

А домыслы, по его словам, военное ведомство не комментирует.

Напомним, что президент Литвы Даля Грибаускайте также раскритиковала будущие совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2017». Как отметила она в беседе с журналистами, планируемые военные учения России и Беларуси демонстрируют подготовку к войне указанных стран с их западными соседями.