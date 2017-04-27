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читатель заснял, как в Лиде дорожники необычно ремонтируют супербольшие ямы

28.04.2017 14:06 — Разное | Tut.by  
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Это даже не ямочный ремонт, а суперямочный! Читатель снял на видео момент ремонта дорог в г. Лиде на улице Машерова.

Видео опубликовано на канале читателя Werter989. На видео зафиксировано, как дорожники разбрасывают с грузовика смесь, а потом — этот же грузовик укатывает эту смесь в огромную яму. Впрочем, дорожников можно даже похвалить за выдумку — они позаботились о том, чтобы смесь, похожая на асфальтогранулят, закрепилась в ямке.

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