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читатель заснял, как в Лиде дорожники необычно ремонтируют супербольшие ямы
Это даже не ямочный ремонт, а суперямочный! Читатель снял на видео момент ремонта дорог в г. Лиде на улице Машерова.
Видео опубликовано на канале читателя
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Все действие происходило на улице Машерова.
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