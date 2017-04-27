Сегодня в Беларуси официально начались продажи главных смартфонов Samsung 2017 года — Galaxy S8 и Galaxy S8+. Об этом, в частности, сообщается на сайте оператора МТС.

Кроме того, сегодня в 16:30 компания Samsung в ТРЦ Galleria Minsk проведет официальное мероприятие, посвященное релизу гаджетов — позже мы обновим этот материал.



Фото: Дмитрия Брушко, TUT.BY

Напомним, официальная цена Samsung Galaxy S8 в Беларуси составляет 1849 рублей, а Galaxy S8+ стоит 1999 рублей.

Оба флагманских устройства получили корпусы из стекла и металла с закругленными экранами. Дисплеи — диагональю 5,8 дюйма в Galaxy S8 и 6,2 дюйма в Galaxy S8+ — занимают практически всю фронтальную панель смартфонов и выделяются необычным соотношением сторон — 18,5:9. Максимальное разрешение обоих экранов составляет 2960 на 1440 пикселей (QuadHD+).

Новые смартфоны Samsung можно разблокировать с помощью сканера радужной оболочки глаза и технологии распознавания лица (помимо классического сканера отпечатков пальцев).

Есть здесь и защита от воды и пыли по стандарту IP68 — смартфоны можно погружать в воду на глубину до полутора метров на полчаса. Также присутствует 3,5 мм аудиоразъем, от которого отказались в Apple.

Продающиеся в Беларуси Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus оснащены энергоэффективными 10-нанометровыми процессорами Samsung Exynos 8895. У них 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти, а также гибридный слот, который можно использовать под карточку памяти microSD объемом до 256 ГБ или вторую nanoSIM.



Фото: Дмитрия Брушко, TUT.BY

Разрешение основной камеры в сравнении с прошлогодними флагманами компании осталось неизменным — 12 Мп (диафрагма f/1.7, система оптической стабилизации), но при этом она будет базироваться на новом сенсоре.

Разрешение фронтальной камеры по сравнению с предшественником выросло с 5 до 8 Мп (f/1.7), она поддерживает функцию «умный автофокус» для более четких селфи.

Емкость несъемного аккумулятора Galaxy S8 составит 3000 мАч, Galaxy S8+ - 3500 мАч. Присутствует и технология ускоренной беспроводной зарядки. Работают устройства на базе Android 7.0 с фирменной оболочкой Samsung.

Galaxy S8 и Galaxy S8+ стали первыми коммерческими смартфонами с поддержкой стандарта Bluetooth 5 и гигабитного LTE. Еще один момент — смартфоны комплектуются продвинутыми проводными наушниками, разработанными AKG by Harman.