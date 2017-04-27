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Со счетов Януковича и его окружения конфисковано 1,5 млрд долларов
28.04.2017 14:02 — Разное | Ежедневник
фото: ТАСС
Украинский государственный «Ощадбанк» конфискует 1,5 млрд долларов, принадлежащих бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и его соратникам. Эти деньги будут переведены в бюджет Украины.
«Полтора миллиарда долларов, которые были арестованы на счетах Януковича и его команды, по решению суда должны быть переведены в государственный бюджет Украины», — говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны Украины, пишет Русская служба Би-би-си.
Секретарь совета Александр Турчинов назвал решение суда, которое позволило конфисковать средства, принципиальным, поскольку «из этих средств предусмотрено финансирование государственного оборонного заказа, субъектов сектора безопасности и обороны».
В декабре Верховная Рада не смогла принять законопроект о спецконфискации средств и имущества должностных лиц.
28 января 2015 года Государственная служба финансового мониторинга заблокировала около 1,5 млрд долларов на счетах компаний, связанных с Януковичем и людьми из его окружения.
В начале этого года украинский кабмин заложил в государственный бюджет на 2017 год поступления от «специальной конфискации средств коррупционеров» на сумму более 10 миллиардов гривен (около 400 млн долларов).
В 2016 году Киев рассчитывал получить в бюджет почти восемь миллиардов гривен от спецконфискации, однако в итоге в бюджет поступило лишь 80 тысяч гривен.
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Украинский государственный «Ощадбанк» конфискует 1,5 млрд долларов, принадлежащих бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и его соратникам. Эти деньги будут...
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